Ekşi Sözlük Alternatifi Sözlük Önerisi

22 Şubat tarihinde ekşi sözlük btk’nın ani bir kararıyla kapatıldı. Yazarların bazıları vpn ile sözlüğü kullanmaya devam etseler de vpn kullanmanın bir takım hukuki sonuçları olabileceğinden çekinen diğer yazarlar da ekşi sözlük alternatifi olabilecek platform arayışına girdi.

Katılımcı sözlükleri araştırdığımızda gözümüze normalsozluk adlı mecra çarptı.

Katılımcı Sözlük Sıralamasında 2 Numarada

Her ay düzenli olarak yapılan katılımcı sözlük sıralamasında son 2 senedir ekşi sözlük’ten sonra sırayı normalsozluk adlı sözlük sitesi alıyor.

Yaklaşık 30.000 üyeyi bünyesinde barındırması ile beraber ekşi sözlük’ten sonra en çok içerik üretilen, etkileşime sahip sözlük sitesi olarak da dikkat çekiyor.

Normalsozluk’ü diğer rakip platformlarından ayıran sadece kalabalık olması değil.

Küfürsüz Sözlük

Küfre ve kadınlara karşı ayrıştırıcı söylemlere izin vermeyen bir konsepti var.

Bu zamana kadar açılmış ilk küfürsüz mecra olarak da biliniyor.

Aynı zamanda her kesimden insanı da tek bir potada eritmeyi başarmış bir platform.



Sloganları ise, “normal sözlük nötr bir karbon fiberdir ; ideolojisi, partisi, görüşü olmaz.

sen ne yazarsan normal sözlük odur”

Sözlük Kütüphanelerinden Ücretsiz Olarak Kitap Alabiliyorsunuz

Bir üniversitenin kampüsünde konuşlanan normal sözlük’e ait kütüphanede, 1.000 üzerinde kitap bulunuyor. Sözlük yazarları internet üzerinden diledikleri kitabı seçip adreslerine kargo alabiliyorlar. Bunun için yalnızca kargo gönderim ücreti ödeniyor, kitap için bir ücret ödenmiyor. Üstelik öğrenciler kargo ücreti de ödemiyorlar.

Kitabı geri gönderim şartı da aranmıyor.

Normal Radyo’yu Dinlemelisiniz

Sözlük içerisinde oldukça eğlenceli yayınların yapıldığı bir sözlük radyoları da var.

Yazarlar hemen her konuda program yapıyorlar, radyo dışarıya açık ve 24 saat yayın var.

Bazı günler özel yayınlara da sahne olabiliyor, ünlü simaları da normalsozluk radyosunda görebilirsiniz.

Ekşi sözlük’ün kapanmasından sonra ekşi yazarları tarafından normal sözlük’e ciddi bir sirkülasyon var. Şu an yazar alımları açık, yazar alımları kapanmadan yerini almak istersen aşağıya linki bırakıyoruz.

https://normalsozluk.com/kayit-ol