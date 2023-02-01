AFETZEDELERİN SESSİZ KAHRAMANLARI: İZCİLER

Her afette olduğu gibi büyük deprem felaketinin ardından da bölgeye hızla ulaşan izci ekipleri, uluslararası izcilerin de desteğiyle Kızılay’ın tüm depolarında gönüllü çalıştılar. Depolardaki tasnif ve sevkiyattan, mobil aşevlerinden yemek dağıtımına hatta defin hizmetlerine desteğe kadar birçok alanda katkı sağlayan izciler, “hayat normale döneme kadar buradayız” diyorlar.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgesine koşan izciler, başta Kızılay olmak üzere birçok kamu kurumuna gönüllü olarak destek verdiler. Azerbaycan ve Lübnan’dan gelen izci gruplarıyla birlikte illerde bulunan Kızılay lojistik merkezleri başta olmak üzere her alanda faaliyet gösteren izciler, hizmetlerine Sırbistan ve Makedonya’dan gelecek izcilerle devam edecekler.

Türkiye İzcilik Federasyonu İzcileri, Kızılay’ın yanı sıra başta AFAD olmak üzere birçok kamu kurumuna da gönüllü destek verdi. İzciler, defin hizmetlerinde de görev alarak hayatını kaybedenlerin dini vecibelere uygun bir şekilde defnedilmesine katkı sağladı.

Kendi Ailesini Kaybeden İzciler de Yardıma Koştu

İnsani yardım faaliyetlerine kendi anne ve babasını depremde kaybeden izciler de katıldı. Aralarında enkazdan ailesinin cenazelerini çıkarıp çalışmaya gelen ve 13 gündür aralıksız olarak çalışan izciler de bulunuyor. Bağlılıklarıyla ve disiplinlikleri ile afetzedelere yardım etmek için, profesyonel Kızılay ekiplerine destek olan izciler, depremden etkilenen kırsal kesimlere beslenme, barınma, giyim ve hijyen malzemelerini de ulaştırıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 11 şehirde gönüllüleriyle yaraları sarmaya devam ediyor. Yardım faaliyetlerine destek vermek isteyen vatandaşlar, gonulluol.org platformu üzerinden açılan görevlere başvurarak gönüllü olarak çalışmalara dahil oluyorlar.