Messi’den özür dilerim

Uzun yıllardır konuşulan “Messi mi daha iyi Ronaldo mu?” tartışması bir kenara dursun, ülkemizde yaşanan deprem felaketine sessiz kalan Cristiano Ronaldo birçok kesimi hayal kırıklığına uğrattı.

Hemen söyleyeyim kim daha iyi tartışmasında Ronaldo tarafındaydım. Fakat hayal kırıklığına uğrayanlar arasında ben de varım.

Sosyal medya da 500 milyondan fazla takipçisi olan Ronaldo, futbolu kadar yaptığı yardımlarla da ön planda olan biriydi.

Daha önceki yıllarda, Filistin ve Nepal’e milyonlarca euro bağışlayarak, sosyal sorumluluk projelerine katılan oyuncu, bırakın bağış yapmayı, bir tweet, Instagram’da bir story dahi paylaşmadı. Ronaldo için bunu yapmak bu kadar mı zordu? Şimdi diyeceksiniz ki paylaşsa ne olur paylaşmazsa ne olur?

Onu da bırakın Suudi Arabistan’ın takımı El-Nassr’a transfer olan futbolcu, 40 bin insanımızın hayatını kaybettiği deprem felaketine sessiz kalması yetmiyormuş gibi, gol sonrası abartılı sevinçlerini gözümüze gözümüze sokmasına ne demeli? Ronaldo’ya olan hayranlığımız da enkaz altında kaldı. Türk milleti bu yapılanı da asla unutmaz ve eminim ki Cristiano Ronaldo artık Türk sporseverler için bitti.

Bu arada kim daha iyi tartışmasında Portekizli Ronaldo’yu desteklediğim için Arjantinli Lionel Messi’den de özür dilerim.