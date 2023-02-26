20 – 26 Şubat 2023 Haftalık Burç Astroloji: 22 Şubat Haftanın En olumsuz günü ! 26 Şubat Ay Süper!

06 Şubatta olan Elbistan/Kahramanmaraş Depreminde Ölenlere Ne kadar Rahmet Dilesek azdır. Bu kadar büyük bir deprem öyle 3 gün içinde tetiklenecek bir deprem değildi. Bu depremin oluşması bence 3 ay aldı. Aylar önceden yazdığımız “05 Kasım 2022 Yılının En Olumsuz Günü!” adlı yazımızda Türkiye’nin Neptünün (-3) Karanlık yüzünden olumsuz etkiler alabileceğini belirtmiştik. 01 Kasım 2022’de Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgeler arasında 7.7 ile sallanan KarhramanMaraş da vardı ve üstelik çift yıldızlıydı. Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Osmaniye ve Hatay da vardı.

06 Şubatta Kahramanmaraş’da 7.7 olduktan 9 saat sonra Elbistan’da da 7.6’lık çok şiddetli bir deprem daha oldu. Böylece 06 Şubat 2023 Tarihe üst üste aynı yerde 2 şiddetli deprem olan Tarih olarak geçti. Dünya 06 Şubat 2023’ü “Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırdı. Yüzyılın Felaketinde Neptünyen sisli olaylar vardı. Çünkü bilim adamları bile daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Bazıları HAARP (ABD’nin deprem silahı) dedi bazıları Kader dedi ancak bu depremde bence hepsinden biraz vardı. Ayrıca sınır komşumuz İran ve Rusya’nın yerin altında gizli Nükleer Denemeler yapmış olmaları ve yerin altındaki fay hatlarını etkilemiş olması da olasıdır.

Depremin zamanlaması da çok enteresandı. Bu deprem tam da Seçimlere 3 ay kala oldu ve tam da NATO’ya girmeye çalışan Finlandiya ve İsveç’e hayır dediğimiz bir döneme rastladı.

Şimdi önümüzde Marmara Depremi var ve bu depremi 28 Ekim 2023’de olacak olan AY Tutulması tetikleyebilir. 28 Ekimde olacak olan Ay Tutulması etkisini 6 içinde gösterebilir. Yani 28 Ekimdeki Ay Tutulması Tehlikeli bir tutulma ve Maramara Depremi 28 Nisan 2024’e kadar olma ihtimali var. Bu yüzden Önlem almakta fayda var.

22 Şubat -4 katsayısıyla haftanın en olumsuz günüdür. Bu günde olumsuz hava koşulları ve kazaları da olabilir. 22 Şubatta Tr Ay Koç burcunda bilhassa İkizler ve Yay burçlarını olumsuz etkileyebilir. 22 Şubatta olumsuz hava koşullarının yanı sıra iletişim (internet, hava, kara, deniz, vs) kazalarına da çok dikkat etmek gerekebilir.

Hafta boyu Tr Güneş ve Plüton yüksek katsayıda olsa da Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Güneş ve Plüton Transitleri olumsuz anlamda yıkıcı etkiler verebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in içindeki protesto ve karışıklıklar artabilir. Natal Güneşi Akrep Türkiye’nin Natal Marsı Terazi olduğundan yıkıcı etkiler alsa da üstesinden gelebilir.

23 Şubatta zayıf fay hatlarında şiddetli depremlere, terör ve şiddet olaylarına dikkat etmek gerekebilir. 22 ve 24 Şubatta Tr Plüton +4 katsayısında olsa da Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarını olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski 22 ve 24 Şubatta Plütonun yıkıcı etkisinden son derece olumsuz etkiler alabilir.

24 Şubatta Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları da Tr Aydan (+4) son derece olumsuz etkiler alabilir. Örneğin 24 Şubatta Terazi burcu Suriye’nin yada Yengeç burcu Irak’In ülke güvenliği düşebilir. Suriye ve/veya Irak’a terör saldırıları olabilir. 24 Şubatta Natal Marsı Boğa, İkizler, Aslan**, Başak, Akrep, Yay, Kova**, Balık olanlar Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilirler ve bunu Koç, Yengeç, Terazi, Oğlakların aleyhine kullanabilirler. Örneğin Natal Marsı Aslan olan Zelenski Tr Aydan alacağı (güvenlik ve verim) olumlu etkileri Terazi burcu Putin’in aleyhine kullanabilir. Ancak Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan bunun üstesinden gelebilir. Zelenski 24 Şubatta Tr Aydan yardım alsa da her açıdan Plüton (ölüm, yıkım) ile başı beladadır.

26 Şubatta Boğa burcunda Ay +5 katsayısı ile süper olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Kova olan Elon Musk’ı yada Natal Marsı Balık olan Meral Akşener’i 26 Şubatta Tr Ay son derece olumlu etkileyebilir. Tr Ay pozitif anlamda bulunduğu eve verim ve güvenlik verebilir.

Astrolojik açıdan önemli bir olay 20 Şubatta Tr Venüs Koç burucuna geçecek ve hafta boyu -1 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler**, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay**, Oğlak, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Akrep olanlara ise çeşitli Venüsyen (mal, mülk, para, kredi, ortaklık, evlilik, vs) fırsatlar sunabilir.

20 Şubattan itibaren Koç burcundaki Tr Venüs en fazla İkizler ve Yay burçlarını olumsuz etkileyebilir. Örneğin İkizler burcu ABD Eski başkanı Trump ile Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden arasında Venüsyen (sosyal ve siyasi) konularda kavgalar çıkabilir. 20 Şubattan itibaren Yay burcu Kılıçdaroğlu’nun da Venüsyen kavgalara dikkat etmesi gerekebilir.

23 Şubatta Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde şiddetli depremler, toprak kayması, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir. 23 Şubatta yine Türkiye’nin Doğu ve Güney Doğusunun olumsuz etki aldığı görülmektedir. 22 Şubatta ise bu bölgelerde olumsuz hava koşulları ve kazaları görülebilir.

23 Şubatta zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

22 Şubatta olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

22 Şubatta Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

22 Şubatta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

22 Şubatta Brent Petrol düşebilir ama 26 Şubatta Brent Petrol yükselebilir.

21 Şubatta Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

20 ve 22 Şubatta Bitcoin düşebilir. 26 Şubatta tekrar yükselebilir.

20 Şubatta Euro Dolar karşısında düşse de 22 Şubatta Euro yükselebilir.

Bist100 20 ve 21 Şubatta yükselse de hafta sonuna doğru 24 Şubatta düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

20 Şubat Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————–

(22 Şubat 2.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 1.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 2.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ————————————————————–

(22 Şubat 1.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 12.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 1.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ————————————————————–

(22 Şubat 12.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 11.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 12.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————–

(22 Şubat 11.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 10.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 11.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ————————————————————–

(22 Şubat 10.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 9.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 10.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ————————————————————–

(22 Şubat 9.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 8.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 9.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ————————————————————–

(22 Şubat 8.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 7.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 8.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————–

(22 Şubat 7.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 6.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 7.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ————————————————————–

(22 Şubat 6.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 5.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 6.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————————–

(22 Şubat 5.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 4.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 5.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ————————————————————–

(22 Şubat 4.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 3.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 4.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ————————————————————–

(22 Şubat 3.ev Uranüs dikkat, hafta boyu 2.ev Venüs dikkat, 26 Şubat 3.ev Ay Süper)