DEPREM ve SONRASI

Etkileri gelecek nesilleri de vuracak olan depremlerde yaşanan acı, sıkıntı çok büyüktür. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için hepimizin bundan böyle yaptığımız her işi doğru, ahlâklı, dürüst, namuslu bir şekilde ve kişisel çıkarları bir kenara koyarak yapmamız gerekmektedir.

Bütün bunların hepimiz farkındayız bu sebeple benim bugün yazmak istediğim ve dikkatimi çeken başka bir konu var.

Yine hepimiz çok iyi farkındayız ki; Türk Milleti büyük millettir, fedakârdır, yardımseverdir. Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibine, darda kalmışa yardıma koşma, destek verme, elindekini, avucundakini paylaşma konusunda hızla, bir dakika bile durup düşünmeden, fedakârca hareket etmeyi her zaman başarmıştır ve bugün de başarmaktadır.

Şunu da unutmamak gerekir ki deprem sonrası ülkemize onlarca ülkeden gelen, gelmekte olan ve sayıları her geçen gün artan yardımlar, arama kurtarma ekipleri aslında ülkelerin insanları arasında sorun olmadığını, insanlığın ölmediğini, ölmeyeceğini göstermektedir.

Hangi din, dil, ırk, ülke olursa olsun insanlığın dünyada var olan en üst değer olduğunu ispatlayan bu görüntüler, bu gelişmeler bu büyük, can yakan ve bizler için ölünceye kadar içimizi yakacak olan acımızın dünya ülkeleri tarafından da paylaşılması, insanlığın ölmediğine dair, içimizdeki umudu artırmaktadır.

Bütün dünya sıkıntımızı, acımızı paylaşır, desteklerini açıklarken bazı kendini bilmez yazarların, konuşmacıların acımızı yok sayarak ülkemizi tehdit edercesine yaptıkları “ABD’nin bazılarına göre de NATO’nun bu deprem nedeniyle Türkiye’yi işgal etme planına karşı hazırlıklı olunması gerektiği çağrıları” gaflet, dalalet ve hatta ülkemize ve milletimize yapılan bir hıyanettir.

Bu kişiler Türk Milletini başka milletlerle karıştırmakta, Türk Milletini asla tanımamakta, bu sıkıntılı günlerde, toplumu tedirgin etme pahasına, belki de içlerindeki arzuyu, beklentiyi açığa vurmaktadırlar.

Milletimizin aklı başında kahir ekseriyeti bu söylemleri dikkate almamakta, önemsememektedir ama duyduğu her şeye ve özellikle duyduğu her kötü şeye inanan bir kesim bu söylemlerin, bu yalanların konuşulmasına ve toplumda fısıltı halinde de olsa yayılmasına sebep olmaktadırlar.

Bu kötülüğü milletimize, ülkemize ve hatta kendinize yapmayınız, bu yalanları yaymayınız, bu milleti birbirine ve dünyaya düşmanlaştırmayınız.

Kimsenin kuşkusu olmasın ki; Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti böylesi büyük, önemli, can yakıcı sıkıntılar yaşıyor olsa bile, ilelebet payidar kalacaktır.

AHMET BERHAN YILMAZ