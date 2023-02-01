Mimar Osmanlıoğlu, Deprem Öldürmüyor! Yanlış İnşa Edilmiş, Çok Katlı, Ağır Beton Kitleli Binalar Öldürüyor!

Mimar Mehmet Osmanlıoğlu, Kahramanmaraş merkezli on ilde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremden derse çıkarılıp derhal radikal kararlar almanın tam zamanıdır diyerek,

Deprem sonrası müdahale teknikleri geliştirileceğine, 2-3 katı geçmeyen evler ve ahşap, çelik ve kerpiç gibi hafif malzemeden yapılar inşa etmeli ve yeni şehirleri sağlam zeminlerde konumlandırılmalıdır. Japon bilim adamlarına göre dünyanın depreme en dayanıklı bina yapım sistemi Osmanlı ahşap çatkı sistemidir.

İnsanları deprem öldürmüyor. Ağır beton kitleleri altında ezilerek ölüyor insanlar…

Konutlar az eğimli yamaçlarda, kamu binaları düzlük zeminlerde yapılmalıdır.

Hiçbir yerde minare boyundan yüksek bina gabarisine izin verilmemelidir.

Nüfusu ülke genelinde homojen bir şekilde yayacak, küçük ölçekli yeni şehirler kurup, kalabalık şehirler seyreltilmelidir…

Her aile için hayati ihtiyaç olan konut üzerinden rant devşirme yolları kapatılmalıdır…