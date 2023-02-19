13 – 19 Şubat 2023 Haftalık Burç Astroloji: 14 Şubat AY Süper, 17 Şubat Haftanın En Yoğun Günü!

06 Şubatta olan Elbistan/Kahramanmaraş Depreminde Ölenlere Allah’dan Rahmet dilerim. Aylar öncesinden yazdığımız “05 Kasım 2022 Yılının En Olumsuz Günü!” adlı yazımızda Türkiye’nin Neptünün (-3) Karanlık yüzünden olumsuz etkiler alabileceğini belirtmiştik. Bu olumsuz etkinin gün yüzüne çıkması 3 ayı buldu maalesef. Keşke Önüne geçebilseydik! Türkiye’nin başı sağ olsun!

14 Şubat Sevgililer Günü Tr Ay ve Merkür (+4) süper olacaktır. Yengeç burcunun yöneticisi Tr AY +4 katsayısında ve Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları bulunduğu eve göre son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener Tr Ay.dan son derece olumlu etkiler alıp çevresini de son derece olumlu etkileybilir.

14 Şubatta Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Başak olan Ukrayna, Natal Marsı Aslan olan İsrail, Çin gibi ülkeler kendi ülke güvenliklerini üst düzeye çıkarabilirler. 14 Şubatta Natal Marsı Kova olan Ukrayna başkanı Zelenski de kendi verim ve güvenliğini arttırabilir. 14 Şubatta Zelenski Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri bakanı Blinken’dan da son derece olumlu etkiler alabilir.

14 Şubatta +4 katsayısındaki Tr Merkür Natal Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Merkür olumlu anlamda bulunduğu eve beceri ve iletişim kuvveti verir. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye Tr Merkürden ve Merküryen insanlardan son derece olumlu etkiler alabilir. 14 Şubatta Türkiye’nin Natal Marsı Terazi olan Suriye ile iletişim trafiği artabilir. Türkiye ve Suriye arasında yada Türkiye ve Azerbaycan arasında Merküryen alaşma ve sözleşmeler olabilir.

14 Şubatta Natal Marsı Balık olan Meral Akşener Tr Aydan olumlu etkiler alırken Natal Marsı Terazi olan İyi Parti de Tr Merkürden son derece olumlu etkiler alabilir. İyi Parti’nin içinde iletişim trafiği artabilir. İyi parti Merküryen kişi ve gruplarla olumlu anlaşma ve sözleşmeler yapabilir.

14 Şubatta Kişisel olarak Kova burcundaki Tr Merkür hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı verimli anlaşma ve sözleşmeler yapabilirsiniz. Örneğin Tr Merkür 7.evinizdeyse (Yükselen Aslan) ve Natal Marsınız Koç, Boğa, Terazi, Akrep ise evlilik, ortaklık gibi konularda verimli anlaşmalar yapabilirsiniz.

13 ve 15 Şubatta Tr Neptün +4 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Neptün yüksek katsayıda kişiye yaratıcılık ve ilham verir. Neptün aynı zamam da yardımlaşma ve vakıflara da işaret etmektedir. 13 ve 15 Şubatta Dünya genelinde İkizler burcunu sembolize eden her türlü iletişimde, Yay burcunu sembolize eden uzay, füze, roket çalışmalarında yaratıcı gelişmeler olabilir.

17 Şubat Haftanın en yoğun günü olup bugünde olumsuz hava koşulları, kazaları ve zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Hafta boyu Aslan ve Kova burcuna denk gelen evlerimizin katsayıları düşük olduğundan bu evlerin sembolize ettiği konulara çok dikkat etmek gerekebilir. Hafta boyu İkizler ve Yay burcuna denk gelen evlerimiz son derece olumlu etkiler alacağından bu evlere yönelik işler yapmak bizleri rahatlatabilir.

Venüs Transiti hafta boyu yüksek katsayıda olsa da Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Natal Marsı İkizler ve Yay olanlar Tr Venüsden son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin bilhassa 15, 18 Şubatta Venüsyen konulardan (Suriye ile ilgili konular, toprak paylaşımları, sosyal ve siyasi konular, vs) son derece olumlu etkiler alabilirler.

Hafta boyu ve bilhassa 15 ve 18 Şubatta Koç burcu NATO ile Terazi burcu Suriye Tr Venüsden ve Venüsden olumlu etki alanlardan olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Koç burcu NATO’Yu Venüsyen (sosyal, siyasi, toprak paylaşımı, vs) konularda köşeye sıkıştırabilir.14 Şubatta Terazi burcu Suriye ile Natal Marsı Terazi olan Türkiye arasında bir anlaşma olursa üstünlük Türkiye’nin olabilir.

Hafta boyu Tr Plüton da yüksek katsayıda olsa da Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Tr Plütondan olumsuz etkiler alabilir. Natal Marsı bilhassa Koç ve Terazi olanlar ise Tr Plütondan son derece olumlu etkiler alabilir. Tr Plüton bilhassa 14, 15, 18 Şubatta Natal Marsı Koç, Terazi olanlara son derece olumlu etkiler verebilir. Örneğin NATO Tr Venüsden olumsuz etkiler alsa da Tr Plütondan güçlendirici etkiler almaktadır. Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail ise 14, 15, 18 Şubatta Plütonun yıkıcı etkisine dikkat etmelidir. Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK’nın askeri açıdan üstünlüklerini devam ettirdiğini görmekteyiz. 14, 15 ve 18 Şubatta Türkiye’nin NATO’dan alacağı olası askeri olumlu etkiler Boğa burcu İsrail’in işine gelmeyebilir. 14, 15, 18 Şubatta İsrail’in içindeki karışıklık devam edebilir.

17 Şubatta Astro Carto Grafide Tr Ay ve Uranüsden olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, göçükler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

17 Şubat zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

16, 17 Şubat olumsuz hava koşulları ve kazaları çoğalabilir.

14 Şubatta Ons Altın yükselebilir ama 17 Şubatta Ons Altın düşebilir.

14 Şubatta Ons Gümüş yükselebilir ama 17 Şubatta Ons Gümüş düşebilir.

14, 15 Şubatta Brent Petrol yükselebilir ama 17 Şubatta Brent Petrol düşebilir.

13 Şubatta Dolar yükselse de hafta sonuna doğru düşebilir.

13 Şubatta Bitcoin yükselse de hafta sonuna doğru düşebilir.

15 Şubatta Euro Dolar karşısında diğer günlere göre düşebilir.

15 Şubatta Bist100 diğer günlere göre yükselebilir. Ama 16, 17 Şubatta tekrar düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

13 Şubat Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————–

(14 Şubat 9.ev Ay Süper, 17 Şubat 5.ev ve 11.ev Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————–

(14 Şubat 8.ev Ay Süper, 17 Şubat 4.ev ve 10.ev Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————–

(14 Şubat 7.ev Ay Süper, 17 Şubat 3.ev ve 9.ev Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————–

(14 Şubat 6.ev Ay Süper, 17 Şubat 2.ev ve 8.ev Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————–

(14 Şubat 5.ev Ay Süper, 17 Şubat 1.ev ve 7.ev Dikkat)

Yükselen Başak —————————————–

(14 Şubat 4.ev Ay Süper, 17 Şubat 12.ev ve 6.ev Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————–

(14 Şubat 3.ev Ay Süper, 17 Şubat 11.ev ve 5.ev Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————–

(14 Şubat 2.ev Ay Süper, 17 Şubat 10.ev ve 4.ev Dikkat)

Yükselen Yay —————————————–

(14 Şubat 1.ev Ay Süper, 17 Şubat 9.ev ve 3.ev Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————–

(14 Şubat 12.ev Ay Süper, 17 Şubat 8.ev ve 2.ev Dikkat)

Yükselen Kova —————————————–

(14 Şubat 11.ev Ay Süper, 17 Şubat 7.ev ve 1.ev Dikkat)

Yükselen Balık —————————————–

(14 Şubat 10.ev Ay Süper, 17 Şubat 6.ev ve 12.ev Dikkat)