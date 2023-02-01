Mimar Mehmet OSMANLIOĞLU, Acilen yüksek bina yarışından vazgeçilmeli, bahçeli tek katlı evlerden oluşan yeni şehirler kurulmalı!

Mimar Mehmet Osmanlıoğlu, Kahramanmaraş merkezli on ilde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremden derse çıkarılıp derhal radikal kararlar almanın tam zamanıdır diyerek, “Acilen yüksek bina yarışından vazgeçilmeli, bahçeli tek katlı evlerden oluşan yeni şehirler kurulmalıdır” dedi.

Osmanlıoğlu,

§ İyi bir planlama ile kurulacak şehirlerde Anadolu kıtasında 1 milyar nüfus bahçeli tek katlı evlerde iskân edilebilir olduğundan arsa kıtlığı gerekçesiyle yüksek bina yarışından vazgeçilmeli

§ Ülke genelinde şehirleşme planları acilen yapılmalı ve nüfusu 30.000-100.000 olan 250 adet yeni şehir acilen kurulmalı

§ İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer büyükşehirlerden yeni kurulacak şehirlere iç göç teşvik edilmeli

§ Mülkiyet rejimi değiştirilerek yeni kurulacak şehirlerde konut arsaları -tapu verilmeden- 99 yıllık kullanım hakkı sağlanarak bila bedel verilmeli, tapu devri sınırlandırılarak kişi ve holdinglerin arsa spekülasyonundan haksız rantının önü kesilmeli

§ Sağlam zeminlere konumlanmayan şehirler bir plan dahilinde iskân edilebilir yerlere taşınmalı

§ Ülke genelinde gökdelen yapma yarışından vazgeçilerek yatay şehir kuralı 3 katı geçmeyecek şekilde uygulamaya geçirilmeli

§ Kamu yatırımlarının çarpan etkisiyle kıymetlenen arazi rantının tamamen devlete devredilebilmesi için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalı

§ Teknolojik ve bilimsel araştırmalar geliştirilerek, düşman ülkelerin yapay deprem ve afet saldırılarından korunma tedbirleri alınmalı

§ İçme suyu kaynakları ve tarım arazileri çok iyi muhafaza edilerek geleceğin stratejik alanları olan bu iki unsur sürdürülebilir temele oturtulmalıdır!

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