TÜKODER’den deprem bölgesinde yaşananlara dikkat çeken uyarılar

TÜKODER Merkez Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre,

Yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar, enkaz altında kalanlara ise bir an önce ulaşılmasını diliyoruz.

Deprem bir kez daha açlık ve yoksullukla yaşam mücadelesi veren tüketicileri vurmuştur. Yoksulluk, yolsuzluk, bilim yerine rant öne çıkan ülkelerde depremin adı maalesef ölümdür.

Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılar hepimizin malumudur. Bu tür afetlerde, bir çok bilgi kirliliği, suistimaller yaşanmaktadır. Hatta; bu durumu ranta çevirmek isteyenlerin ortaya çıktığı, geçmiş dönemlerde görülmüştür.

Bu nedenle bazı uyarılarımızı kamuoyu ve vatandaşlarımız ile paylaşmak istedik;

*Deprem bölgesinde İnternet ve GSM erişimi koşulsuz, hızlı ve ücretsiz bir şekilde kullanıma açılmalı, vericiler güçlendirilmelidir.

*Çadır ve konteynır temini yerine; kış koşulları nedeniyle, geçici de olsa, kamusal ve özel alanlar, yurt, otel, tesis vb. halka açılmalıdır. Yetmediği yerlerde çadır ve konteynırlar devreye girmelidir.

*Mobil alan ısıtıcıları, özellikle kamu ihalesi alan firmalar, inşaat şirketleri ve imalatçılar tarafından bölgeye sevk edilmelidir.

*Çok acil aş evleri kurulmalı. Özellikle çocuklar ve kadınlarımız ile depremzedelerin güvenliği sağlanmalıdır.

*Tüm iş makinalarının acil ve ivedi olarak bölgeye sevki sağlanmalı.

Bu zamana kadar halk ihale alan firmalara çalıştı, biraz da onlar rant beklentisi olmadan halk için çalışsınlar.

*Yardımsever vatandaşlarımız deprem için İBAN veren her çağrıya itibar etmemeli, Resmi kurum ve kuruluşların iban numaraları dikkate alınmalıdır. Bu gibi dönemlerde dolandırıcılık ve suistimaller çok sık yaşanmaktadır. Hatta bazı resmi kurum adı kullanılarak farklı İbanlar verilmektedir. Özellikle Sosyal medyada yayınlanan iban numaralarına dikkat edilmelidir. Yardım göndermeden önce IBAN veya hesap numaraları için kurumun web sitelerinden veya çağrı merkezlerinden teyit alınması önemlidir.

*Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu olağanüstü dönemi de fırsata çevirmek isteyenler olacaktır. Özellikle yardım malzemeleri, devamında inşaat malzemeleri fiyatları, deprem öncesi en düşük fiyat dikkate alınarak sabitlenmeli ve denetimi yapılmalıdır.

*Kısa süre sonra bölgede baş gösterecek kiralık konut krizi iyi yönetilmelidir. Bunu fırsat bilen ev sahiplerinin kira yükseltmelerine fırsat verilmemelidir.

*Suistimali bulunan fırsatçılar, dolandırıcılara karşı etkin ve etkili denetimler ile mücadele verilmelidir. Gerekirse ticaretten men’e kadar giden cezai yaptırımlar uygulanacağı duyurulmalıdır.

*Bilim ve meslek insanları dışındaki bilgi kirliliği yaratan açıklamalar ile paniğe kapılmamalıdır.

*Uluslararası araştırmalar, afet dönemlerinde organ, çocuk ve kadın ticareti ile istismar artışını belgelemiş durumda. Depremzedelerin, özellikle çocukların güvenliği sağlanmalı, buna dair önlemler hızlıca alınmalıdır.

*Bütünleşik bir afet yönetimine ihtiyaç var. İnsanlar aç, üşüyor ve ölüyor. Bu konu siyasete malzeme yapılmamalıdır.