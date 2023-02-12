06 – 12 Şubat 2023 Haftalık Burç Astroloji: 12 Şubat Haftasının EN Yoğun Günü!

Akrep burcunun ve Tükiye’nin Gezegeni Plüton Transiti hafta boyu yüksek katsayıda olup haftaya damgasını vurabilir. Plüton özellikle 09 Şubatta +4 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail özellikle 09 Şubatta Natal Marsı Koç olan Filistin’den, Irak’dan, NATO’dan, Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den, Suriye’den değiştirici, dönüştürücü, olumsuz etkiler alabilir. İsrail’in içindeki karışıklıklar devam edebilir.

Türkiye’nin Natal Güneşi Akrep olsa da Natal Marsı Terazi olup içinde fırtınalar kopsa da dışarıya bunu yansıtmamaya çalışacaktır. 09 Şubatta Türkiye’nin askeri açıdan daha da güçlenmesi ve Natal Marsı Koç olan NATO ile (söylenenlerin aksine) gizli/saklı çalışmalarını pekiştirmesi olasıdır. 09 Şubatta Natal Marsı Koç olan NATO’Nun da Tr Plütondan alacağı olumlu etkilerle güçlenmesi olasıdır.

09 Şubatta Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye’nin içinde de bir takım reformlar hayata geçebilir. Bu reformlara Türkiye ve NATO’Nun da katkıları bulunabilir. 09 Şubatta Türkiye’Nin yeraltı kaynaklarını (petrol, doğalgaz, vs) pekiştirmesi de olasıdır. 09 Şubatta Natal Marsı Koç olan Yunanistan Başkanı Miçotakis de NATO’dan olumlu etkiler alabilir.

Kişisel olarak hafta boyu Tr Plüton hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı olumlu/olumsuz değişim ve dönüşümlere uğrayabilirsiniz. Örneğin Tr Plüton 6.evinizdeyse (Yükselen Aslan) ve Boğa burcuysanız 6.evi sembolize eden rutin işlerdeki aksaklıklar, sağlık sorunları, varsa iş arkadaşlarınız canınızı sıkabilir. Ama Natal Marsınız olumlu etki alıyorsa hele Koç yada Terazi ise bu olumsuzlukları fırsata çevirebilirsiniz.

Hafta boyu ve bilhassa 09 Şubatta Natal Güneşi Kova Marsı Aslan Ukrayna Başkanı Zelenski de Tr Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. NATO’dan yardım isteyen Zelenski aradığını bulamayabilir. 09 Şubatta Zelenski’nin Plütonun yıkıcı gücüne dikkat etmesi gerekebilir. Natal Güneşi ve Marsı Plüton Transitinden olumsuz etki alanların Plütonik yıkımlara karşı tedbir almaları gerekebilir.

09, 10, 11 Şubatta Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak burçları Tr Aydan son derece olumsuz etkiler alabilirler. Tr Ay yüksek katsayıda olmasına rağmen olumsuz etki alan burçlara bulunduğu eve göre güvenlik problemleri ve verimsizlik verebilir. 09, 10, 11 Şubatta Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak burcu ülke ve kişilerin kendi güvenliklerine dikkat etmeleri gerekebilir.

09, 10, 11 Şubatta Terazi burcu Suriye’nin, Koç burcu Irak’ın ülke güvenliği ihlal edilebilir. 09, 10, 11 Şubatta Suriye ve/veya Irak’ta terör saldırıları olabilir. 09, 10, 11 Şubatta Terazi burcu Putin’in de kendi güvenliğine dikkat etmesi gerekebilir. Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan Tr Aydan aldığı olumsuz etkilerin üstesinden gelebilir. 09, 10, 11 Şubatta Natal Güneş ve Marsı Koç olan NATO Tr Plütondan güçlendirici olumlu etkiler alsa da Tr Aydan kendi güvenliğini ihlal edici etkiler de alabilir. 09, 10, 11 Şubatta Putin’in Tr Aydan aldığı olumsuz etkileri NATO’ya yansıtması ve NATO’Nun güvenliğini ve verimini düşürmesi olasıdır.

09, 10, 11 Şubatta Terazi burcu Azerbaycan’ın, Koç burcu İran’ın da ülke güvenliğine dikkat etmesi gerekebilir.

08 Şubatta Tr Ay +6 katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olanları olumlu etkilemesi, verim ve güvenliklerini arttırması olasıdır. 08 Şubatta Tr Ay hangi evinizdeyse o konularda verim ve güvenliğiniz artabilir. Örneğin Tr Ay 2.evinizdeyse (Yükselen Aslan) para konularında veriminiz artabilir.

08 Şubat Dolar, Bitcoin, Petrol ve Borsanın yükselebileceği bir gündür.

12 Şubat ise haftanın en yoğun günü olup Akrep burcundaki Tr Ay ve Boğa burcundaki Tr Uranüs -1 katsayısında olacaktır. En çok olumsuz etkiyi Aslan ve Kovalar alabilir.

12 Şubatta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kayması, göçükler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava ve kazalar olasıdır.

12 Şubatta zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

12 Şubatta olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

09 Şubatta Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

08 Şubatta Ons Gümüş diğer günlere göre son derece yükselebilir.

08 Şubatta Brent Petrol diğer günlere göre son derece yükselebilir.

08 Şubatta Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir. 08 Şubatta Dolarda bir dalgalanma söz konusu olabilir.

08 Şubatta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

08 Şubatta Dolar Euro karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

08 Şubatta Bist100 diğer günlere göre yükselebilir ama 10 Şubatta düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

06 Şubat Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————–

(09 Şubat 10.ev Plüto Süper, 7.ev Ay Süper, 12 Şubat 8.ev Ay, 2.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————————–

(09 Şubat 9.ev Plüto Süper, 6.ev Ay Süper, 12 Şubat 7.ev Ay, 1.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————————–

(09 Şubat 8.ev Plüto Süper, 5.ev Ay Süper, 12 Şubat 6.ev Ay, 12.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————————–

(09 Şubat 7.ev Plüto Süper, 4.ev Ay Süper, 12 Şubat 5.ev Ay, 11.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————————–

(09 Şubat 6.ev Plüto Süper, 3.ev Ay Süper, 12 Şubat 4.ev Ay, 10.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————————–

(09 Şubat 5.ev Plüto Süper, 2.ev Ay Süper, 12 Şubat 3.ev Ay, 9.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————————–

(09 Şubat 4.ev Plüto Süper, 1.ev Ay Süper, 12 Şubat 2.ev Ay, 8.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————————–

(09 Şubat 3.ev Plüto Süper, 12.ev Ay Süper, 12 Şubat 1.ev Ay, 7.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————————–

(09 Şubat 2.ev Plüto Süper, 11.ev Ay Süper, 12 Şubat 12.ev Ay, 6.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————————–

(09 Şubat 1.ev Plüto Süper, 10.ev Ay Süper, 12 Şubat 11.ev Ay, 5.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————————–

(09 Şubat 12.ev Plüto Süper, 9.ev Ay Süper, 12 Şubat 10.ev Ay, 4.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————————–

(09 Şubat 11.ev Plüto Süper, 8.ev Ay Süper, 12 Şubat 9.ev Ay, 3.ev Uranüs Dikkat)