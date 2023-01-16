İBB’nin eğitim, iş, sanat, medya, spor ve sanat dünyasının temsilcilerini ve akademisyenleri gençlerle bir araya getirdiği program için kayıtlar başladı. Gençlerin ufkunu genişletecek ve donanımlarını artıracak Kariyer Eğitim Günleri, 18 – 25 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde yapılacak. Ücretsiz gerçekleşecek programa kayıtlar online olarak yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gençlerin katılımı ile düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri için kayıtlar başladı. 18 – 25 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde, üniversite öğrencisi gençlerin donanımlarını arttırmak amacıyla düzenlenecek olan eğitim programlarına başvurular gencliksporkariyer.ibb.istanbul adresinden online olarak yapılacak. 1.000 kişilik kontenjanla düzenlenecek olan program, Anadolu ve Avrupa yakasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

KARİYER TÜYOLARI

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği eğitim programları Avrupa yakasında Bakırköy’deki İBB Cem Karaca Kültür Merkezinde, Anadolu yakasında ise Ümraniye İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları programa katılabilecek. Katılanlara, eğitimleriyle ilgili sertifika verilecek.

Daha önce “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Duygusal Dayanıklılık, İmaj ve İletişim, Sosyal Yaşamda Kişisel İş Etiketi, İş Hayatında Başarı Adımları” gibi birçok farklı alanda gençlerin üniversite sonrası kariyerleri için önemli bilgiler edindiği Kariyer Eğitim Günleri, bu dönemde de onları geleceğe hazırlayacak konu ve konuklara ev sahipliği yapacak.

FİNALDE KARİYER VE İSTİHDAM ZİRVESİ

Cumartesi günleri gerçekleştirilecek programlar tamamlandıktan sonra ise İBB tarafından Kariyer ve İstihdam Zirvesi düzenlenecek. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapılacak olan zirve 10 – 11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.