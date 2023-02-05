30 – 05 Şubat 2023 Haftalık Burç Astroloji: 30, 31 Ocak Hareketli Günler, 05 Şubat Aslan Dolunayı!

30 Ocak Pazartesi Tr Ay +6 katsayısında olup Bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 30 Ocakta Natal Marsı Başak olan Ukrayna ve Natal Marsı Balık olan İran’In verim ve güvenliklerini arttırıcı fırsatlar yakalamaları olasıdır. Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski de Tr Aydan alacağı olumlu etki ile 30 Ocakta kendi verim ve güvenliğini arttırabilir.

30 Ocakta Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener de Tr Ay hangi evindeyse o konularda verimli çalışmalar içine girebilir. Kişisel olarak 30 Ocakta Ay Transiti hangi evinizdeyse o konularda verimli çalışmalar yapabilirsiniz.

30 ve 31 Ocakta Piyasalarda da bir hareketlilik olabilir. 30 Ocakta özellikle Dolar, Ons Altın, Gümüş ve Petrol fiyatlarının yükselmesi olasıdır. 31 Ocakta Borsada da pozitif bir hareketlilik olabilir.

31 Ocakta Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 31 Ocakta özellikle her türlü iletişimi ve uzay çalışmalarını sembolize eden İkizler ve Yay burçları Tr Aydan olumlu etkiler alacağından uzay çalışmaları ve bilimsel çalışmalarda verim artabilir.

Natal Marsı Kova olan Elon Musk da 30 ve 31 Ocakta Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp uzay ve bilimsel çalışmalarda kazançlı yatırımlar yapabilir. 31 Ocakta Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan eski ABD Başkanı Trump da Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp verim ve güvenliğini arttırabilir.

31 Ocakta Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin de Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp verim ve güvenliklerini arttırabilirler. Bu kişiler birlikte verimli çalışmalar içinde de olabilir.

31 Ocakta Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK’Nın Natal Marsı Koç olan NATO ile birlikte ülke güvenliğine yönelik çalışmalar yapması olasıdır. Natal Marsı Terazi olan Suriye’nin içinde de ülke güvenliğine yönelik çalışmalar artabilir. Bu çalışmalarda Türkiye ve NATO’nun da rolü olabilir.

Hafta boyu ve özellikle 31 Ocak ile 05 Şubatta Tr Mars +5 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Hafta boyu ve özellikle 31 Ocak ile 05 Şubatta Koç burcu NATO’Nun katsayısı artabilir. Hafta boyu NATO’nun güçlenmesi olasıdır.

Kişisel olarak Tr Mars hangi evinizdeyse o konularda bir canlılık olabilir. Örneğin Natal Marsınız İkizler ise ve Tr Mars 11.evinizdeyse (Yükselen Aslan) 11.evi sembolize eden geleceğe yönelik plan ve projeleriniz artabilir, arkadaş ve tanıdıklarınız çoğalabilir, yeni organizasyon ve gruplara katılabilirsiniz.

Hafta boyu Tr Venüs ve Plüton yüksek katsayıda olsa da Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarının Tr Venüs ve Plütona dikkat etmeleri gerekebilir. Natal Marsı Balık, Koç, İkizler**, Yengeç, Başak, Terazi, Yay**, Oğlak olanlar ise Tr Venüs ve Plütondan son derece olumlu etkiler alabilirler.

Hafta boyu Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in Venüsyen (sosyal ve siyasi) ve Plütonik (değişim ve dönüşümler, protestolar) tehlikelere dikkat etmesi gerekebilir. Hafta boyu İsrail’in Natal Marsı Balık olan İran’dan yada Natal Marsı Terazi olan Türkiye, Suriye gibi ülkelerden bazı konularda olumsuz etkiler alması olasıdır.

Her ne kadar Kova burcu Zelenski 30 Ocakta Tr Aydan olumlu etkiler alıp verim ve güvenliğini arttırsa da hafta boyu Tr Venüs ve Plütondan olumsuz etkiler de alabilir. Örneğin Zelenski’nin hafta boyu Terazi burcu Rusya Başkanı Putin’e Venüsyen (sosyal ve siyasi) konularda dikkat etmesi gerekebilir. Hafta boyu Venüs ve Plüton Zelenski’nin üzerinde bir baskı oluşturabilir. Zelenski’nin para yada toprak kaybıyla karşılaşması olasıdır.

05 Şubat Aslan Dolunayına Dikkat!

05 Şubat haftanın en yoğun günü olup Aslan burcunda Dolunay var ve katsayısı -1 seviyesinde olup Natal Güneşi Aslan, Akrep, Kova, Boğa burçlarını olumsuz etkileyebilir. Zaten bu burçlar Tr Venüs ve Plütondan da olumsuz etkiler alacağından 05 Şubatta Aslan, Akrep, Kova, Boğa burçlarının Tr Ayı sembolize eden verim ve güvenliklerine dikkat etmeleri gerekebilir. Natal Marsı Koç, İkizler, Terazi, Yay olanlar ise Tr Aydan çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin Türkiye’nin Natal Güneşi Akrep ama Natal Marsı Terazi olduğundan ve Cumhurbaşkanının Natal Marsı Yay olduğundan 05 Şubattaki Tr Aydan olumlu etkiler alabilir ve olumsuz bazı durumları fırsata çevirebilir.

05 Şubat Dolunayına Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski’nin çok dikkat etmesi gerekebilir. 05 Şubatta Boğa burcu İsrail’in NATO ve Suriye yüzünden keyfi kaçabilir. 05 Şubatta Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin NATO ve Suriye ile ilgili konularda olumlu etkiler alması İsrail’in işine gelmeyebilir.

31 Ocakta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları olabilir. 03 Şubatta ise olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

31 Ocak Zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

03 Şubat olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

30 Ocakta Ons Altın diğer günlere göre yüksek olsa da 03 Şubatta Ons Altın düşebilir.

30 Ocakta Ons Gümüş diğer günlere göre yüksek olsa da 31 Ocakta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

30 Ocakta Brent Petrol diğer günlere göre yüksek olsa da 31 Ocakta Brent Petrol düşebilir.

30 ve 31 Ocakta Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

03 Şubatta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

31 Ocakta Dolar Euro karşısında diğer günlere göre yükselebilir. Genel olarak Doların hem TL hem de Euro karşısında 30 ve 31 Ocakta yükselmesi olasıdır.

31 Ocakta Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

30 Ocak Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————–

(30, 31 Ocak 3.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 5.ev Ay Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————–

(30, 31 Ocak 2.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 4.ev Ay Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————–

(30, 31 Ocak 1.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 3.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————–

(30, 31 Ocak 12.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 2.ev Ay Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————–

(30, 31 Ocak 11.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 1.ev Ay Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————–

(30, 31 Ocak 10.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 12.ev Ay Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————–

(30, 31 Ocak 9.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 11.ev Ay Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————–

(30, 31 Ocak 8.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 10.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————–

(30, 31 Ocak 7.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 9.ev Ay Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————–

(30, 31 Ocak 6.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 8.ev Ay Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————–

(30, 31 Ocak 5.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 7.ev Ay Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————–

(30, 31 Ocak 4.ev Ay ve Mars Süper, 05 Şubat 6.ev Ay Dikkat)