Reyhan Uludağ’ın “Bana Çizgini Anlat 1” isimli kişisel Sergisi 

Fransa’nın başkenti Paris’te Carrousel Du Louvre Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği’nde altın madalya kazanan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Uludağ GG Sanat merkezinde 14. Kişisel Sergisi Olan “Bana Çizgini Anlat 1” isimli sergisiyle sanatseverler ile buluştu.

Reyhan Uludağ eserlerinde konsept olarak “Çizgileri” ele almaktadır. Doğada gördüğümüz her şeyi çizgiler ile anlatan ressam; çizgiler ile kimi zaman dört nala koşan atları, kimi zaman ise İstanbul’un siluetlerini resmediyor. “Bana Çizgini Anlat 1” isimli sergide çizgiler izleyicileri bir yolculuğa çıkararak ve izleyicilerin kendi çizgilerini keşfetmelerini sağlayacak. Yağlı boya, akrilik boya, karışık teknik, sulu boya gibi tuval ve kağıt üzerine yapmış olduğu resimlerin yanında farklı bir tarz yakalayarak tuval üzerine metal ya da beton efekti gibi tekniklerle sıra dışı çalışmalara imza atmaktadır. Aynı zamanda üç boyutlu ahşap çalışması da izleyici ile buluşturacak olan Uludağ, sergide yaklaşık 30 eserini sergileyecek.

Reyhan Uludağ’ın çizgilerini 4 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek olan sergi; GG Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

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