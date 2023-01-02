Doğukan Taşlıdağ güven tazeledi

İstanbul Oto Galericiler Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatifinin olağan genel kurul toplantısı kooperatif ortaklarının yoğun katılımıyla Kadıköy TCDD Fenerbahçe Tesislerinde gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bayır yaptı.

Genel kurulda Divan Heyetine İstanbul Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatifler Birliği Başkanı Mustafa Silahyürekli başkanlığında Bülent Kasapoğlu, Ahmet Hulusi Ergin, Tahir Güven seçildi. Faaliyet raporu, denetim raporunun okunmasının ardından divan heyetine sunulan tek listeyle katılan Doğukan Taşlıdağ ve ekibi oy birliğiyle yeniden seçildi.

Yönetim Kurulu

Doğukan Taşlıdağ

Orhan Bayır

Taha Kara

Denetim Kurulu

Esat Aymergen

Barış Torlak

Kısa bir selamlama konuşması yapan Taşlıdağ, “İstanbul Oto Galericiler Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatifinin olağan genel kurulunu kooperatif ortaklarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Kurucu başkanımız merhum babam Kenan Taşlıdağ’ın bıraktığı bayrağı daha da ileriye taşımak gayesiyle göreve devam ediyorum. Genel kurulda divan başkanlığını yürüten İstanbul Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatifler Birliği Başkanım Mustafa Silahyürekli’ye teşekkür ederim.

Katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan toplantımıza şeref veren Halkbank Şube Müdüremiz, Kredi Kooperatif Başkanlarımıza ve Kooperatifimizin birbirinden değerli üyelerine ayrıca teşekkür eder saygılar sunarım” dedi.

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