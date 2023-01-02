En İyi Ücretsiz SEO Araçları

SEO araçları; web sitelerinin hızı,mobil uyumluluğu, içerik özgünlüğü ve yapısal veriler gibi pek çok konu başlığı üzerinden, arama motorlarına olan uygunluğunu test edip, raporlayabilir. Bu araçlar ile eksiklerinizi görebilir ve site kalitenizi arttırabilirsiniz. Raporlama hizmetleri sayesinde site verilerinizin optimizasyon çalışmalarında yeterliliğini net olarak inceleyebilir; hatalarınızda uzman desteği alarak ön plana çıkabilirsiniz.

Sitenizi kontrol etmek için kullanabileceğiniz sayısız SEO analiz aracı olduğunun altını çizmekte fayda var. Bunlardan bazıları Google tarafından sunulan hizmetlerken bazıları ise Dopinger gibi deneyimli ajansların kullanıcılarına sunduğu ücretsiz araçlardır.

SEO Analizi için Kullanabileceğiniz Ücretsiz Araçlar

“SEO analizi nedir?” sorusu web sitelerinin, arama motorlarının sonuç sayfalarında daha iyi sıralamalar elde etmesiyle ilişkili bir konudur. Nitekim daha görünür olmak, site içerisinde yapılmış olan çalışmaların kurallara uygun hale getirilmesiyle gerçekleşebilmektedir. Kuralları uygularken belirli verilerin işlenmesi aşamasında eksik kalınabilir.

Web sitenizdeki sorunları görüp minimize etmenizi sağlayacak birkaç araç önerimiz var:

Dopinger SEO Analiz Aracı: “Dopinger.com” içerisinde sunulan hizmetlerle analiz konusunda kısa sürede sonuç alınmaktadır. Siteye ilişkin tüm ayrıntıların kolaylıkla kontrol edilebileceği araç, ihtiyaç olan çözüm yollarının tamamını sunmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Search Console: Google tarafından verilen hizmetle, kullanıcılar web sitelerinin organik performansını inceleyebilirler.

Analytics: Kullanıcıların site içindeki davranışları incelenebilir.

Keyword Planner: Anahtar kelime önerisi ve bütçe tahmini konusunda destek olmaktadır.

Pagespeed Insight: Genel anlamda siteler için mobil ve masaüstünde performans değerlendirmesi yapmaktadır.

Trends: Kullanıcılar tarafından Google üzerinden yapılan aramaları aktarılmaktadır. Bu sayede popüler ve aranma hacmi yüksek anahtar kelimeler belirlenebilir.

Sitenizi ücretsiz SEO araçlarıyla daha etkili bir şekilde optimize edebilirsiniz. Ancak bunun için profesyonel bir bakış açısına ihtiyacınız varsa Dopinger’in deneyimli ekibi sizlere destek sağlayacaktır. SEO analiz aracını kullandıktan sonra site üzerinden iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

SEO Analizi Nasıl Yapılır?

Analiz işlemlerini gerçekleştirecek tarafların bu konuda gerekli yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Gözden kaçırılacak uyumluluk kuralları, arama sonuçlarında aşağı sıralara inmenize sebep olabilir. Görünürlüğü ücretli reklam tıklamaları yolu ile değil, organik bir şekilde arttırabilmeniz çok önemlidir. Bu noktada rakiplerinizi analiz edip sitenizin problemlerini açığa çıkararak optimize edebileceğiniz bir çalışmaya ihtiyacınız vardır.

Analiz işlemleri gerçekleştirilirken danışman hizmeti almak, site verimliliğini arttırarak daha başarılı çalışmalar gerçekleştirmenize olanak sağlayacaktır. Dopinger bu konuda uzmanlaşmış analistleri sayesinde doğru sonuçlara ulaşarak danışmanlık hizmeti alan kişileri yönlendirmektedir.

SEO araçları konusunda uzman bir ekip tüm site verilerini incelemekte, hataları belirleyerek raporlarını size sunmaktadır. Raporlamalar yanlış verileri tespit etmenizi, hangi noktalarda eksikliklerinizin olduğunu anlamınızı ve hangi yönde bir çalışma gerçekleştirmeniz gerektiğini sizlere göstermektedir.

Analiz Çalışmalarında Kullanılan Araçlar Nelerdir?

2023 SEO araçları en güncel detayları, en yeni uygulama aşamalarını göstermektedir. Bu konu incelendiğinde SEO analiz süreçlerinin uzun vadeli olması gerektiği anlaşılmaktadır. Zamana yaymak ve genel kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirmek çok daha doğru bir yöntem olmaktadır. Nitekim kısa sürelerde yapılan düzenleme ve denetlemeler belli bir süre sonra yeterliliğini kaybedecektir.

Her gün milyonlarca verinin paylaşıldığı internet adresleri arama sonuçlarına sürekli olarak eklenmekte ve bu durumda geride kalmanıza sebep olmaktadır. Uzun süreler emek verilen ve özel tasarımları kullandığınız web sitelerinizin hak ettiği konumda olabilmeleri için uygulanacak incelemelerde kullanılan araçlar:

SEO analiz aracı

Site analiz aracı

Rakip analiz aracı

Site hız testi

Sıra takip aracı

Sıra bulucu

Özgünlük testi

Yapısal veri testi

Mobil uyumluluk testidir.

Söz konusu araçlar sayesinde üst düzey performansa sahip ve optimizasyonlarla tam uyumlu bir web sitesine sahip olabilirsiniz.

SEO Araçlarını Kullanarak Kazanabileceğiniz Avantajlar

SEO araçlarının etkin kullanılması sayesinde web sitenizin verimliliğini arttırmanız mümkündür. Rakip analiz aracı ve sıra bulucu araçlar ile rakipleriniz arasındaki konumunuzu görebilirsiniz. SEO araçları kullanılarak gerçekleştirilen test sonuçlarına göre izleyeceğiniz yolu belirleyebileceksiniz.

Dopinger ile birlikte analiz araçlarının verimli olarak kullanılması dijital pazarlama faaliyetlerinizde sizi hedeflediğiniz başarılara ulaştıracaktır. SEO araçları ile:

İyileşme yapılması gereken alanların düzenlenmesiyle kullanıcı deneyimi iyileştirilir.

Pazarlama adına kullanılacak bütçeler daha iyi yönetilir.

Rekabet içerisinde olunan rakiplere göre iyi ve eksik yanlar görülür.

Potansiyel müşteri kazandıracak anahtar kelimelere hedeflemeler yapılır.

Başarılı sıralamalar elde edilir.

Görünürlüğü artan web sitelerinin organik ziyaretçi sayısı artar.

Bugün siz de sitenizin güncel sorunlarını tespit etmek için Dopinger SEO Analiz Aracı’nı tercih edin!