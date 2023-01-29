23 – 29 Ocak 2023 Haftalık Burç Astroloji: 26 Ocak Haftanın EN Yoğun Günü!

26 Ocak Haftanın En Yoğun Günüdür. Bugünde Tr Güneş +3 katsayısında olup Natal Marsı Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Oğlak, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Kova, Boğa, Aslan, Akrep olanları ise olumsuz etkileyebilir. 26 Ocakta Tr Ay da +3 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir.

26 Ocakta Natal Marsı Terazi olan Türkiye, TSK ve Suriye Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alırken Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in bundan huzursuzluk duyması olasıdır. Natal Güneşi Kova Marsı Yay olan Yunanistan da 26 Ocakta Türkiye ve TSK’Nın Tr Güneşden olumlu etki almasından ötürü huzursuz olabilir. 26 Ocakta da Türkiye – NATO ve Türkiye – Suriye işbirliğinin devam ettiğini görebiliriz.

26 Ocakta 6’lı Masa Toplantısı var. 6’lı Masa da Tr Güneşden olumlu etki alan tek bir parti var o da Natal Marsı Terazi olan İyi Partidir. 26 Ocakta 6’lı Masadan İyi Parti ve ekibi kazançlı çıkabilir.

26 Ocakta Tr Ay da +3 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlara olumlu etki verebilir. Ancak Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar Tr Aydan olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Natal Güneşi ve Marsı Terazi olan Suriye’nin içinde ülke güvenliğine yönelik bir takım saldırılar olabilir. Aynı şekilde Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç olan Irak’ın içinde de bir takım saldırılar beklenebilir.

26 Ocakta Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilir. Kişisel olarak Tr Ay hangi evinizdeyse o konularda verim ve güvenliğiniz artabilir. Örneğin Tr Ay 9.evinizdeyse (Yükselen Aslan) hukuk ve yasalarla ilgili yada yabancı ülke ve kültürlerle ilgili konularda verim ve güvenliğiniz artabilir.

28 Ocakta Tr Venüs ve Plüton Boğa, Aslan, Akrep ve Kovaları çok yorabilir. 28 Ocakta Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler**, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay**, Balık olanlar Tr Venüs ve Plütondan son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in içinde bir takım Venüsyen (sosyal ve siyasi) ve Plütonik (değişim ve döşümler) olaylar olabilir. Bu olaylar yüzünden 28 Ocakta İsrail’in içi karışabilir, protestolar artabilir.

28 Ocakta Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski Tr Venüs ve Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Örneğin 28 Ocakta Zelenski Terazi burcu Putin’den Venüsyen konularda son derece olumsuz etkiler alabilir. 28 Ocakta Zelenski’nin sosyal ve siyasi konularda bir yıkımla karşılaşması yada bir toprak kaybı yaşaması da olasıdır.

26 Ocakta Dünyanın Geniş bir kesiminde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktivite, şiddet ve terör olayları olabilir. 23 Ocakta ise olumsuz hava koşulları ve kazaları görülebilir.

26 Ocak zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

23 Ocak olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

Ons Altın 25, 26 Ocakta diğer günlere göre yükselebilir.

Ons Gümüş 24 Ocakta yükselse de 27 Ocakta düşebilir.

Brent Petrol 23 Ocakta diğer günlere göre düşük olsa da 24, 25 Ocakta ve bilhassa 29 Ocak Pazar günü yükselebilir.

Dolar 24 Ocakta diğer günlere göre yükselebilir.

Bitcoin 24 Ocakta diğer günlere göre yükselebilir.

Euro Dolar karşısında 25 Ocaktan itibaren düşebilir.

BİST100 24 Ocakta diğer günlere göre yükselebilir ama 27 Ocak Cuma günü diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

23 Ocak Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————–

(26 Ocak 11.ev Güneş, 1.ev Ay Süper, Hafta boyu 11.ev Yoğun)

Yükselen Boğa ———————————————–

(26 Ocak 10.ev Güneş, 12.ev Ay Süper, Hafta boyu 10.ev Yoğun)

Yükselen İkizler ———————————————–

(26 Ocak 9.ev Güneş, 11.ev Ay Süper, Hafta boyu 9.ev Yoğun)

Yükselen Yengeç ———————————————–

(26 Ocak 8.ev Güneş, 10.ev Ay Süper, Hafta boyu 8.ev Yoğun)

Yükselen Aslan ———————————————–

(26 Ocak 7.ev Güneş, 9.ev Ay Süper, Hafta boyu 7.ev Yoğun)

Yükselen Başak ———————————————–

(26 Ocak 6.ev Güneş, 8.ev Ay Süper, Hafta boyu 6.ev Yoğun)

Yükselen Terazi ———————————————–

(26 Ocak 5.ev Güneş, 7.ev Ay Süper, Hafta boyu 5.ev Yoğun)

Yükselen Akrep ———————————————–

(26 Ocak 4.ev Güneş, 6.ev Ay Süper, Hafta boyu 4.ev Yoğun)

Yükselen Yay ———————————————–

(26 Ocak 3.ev Güneş, 5.ev Ay Süper, Hafta boyu 3.ev Yoğun)

Yükselen Oğlak ———————————————–

(26 Ocak 2.ev Güneş, 4.ev Ay Süper, Hafta boyu 2.ev Yoğun)

Yükselen Kova ———————————————–

(26 Ocak 1.ev Güneş, 3.ev Ay Süper, Hafta boyu 1.ev Yoğun)

Yükselen Balık ———————————————–

(26 Ocak 12.ev Güneş, 2.ev Ay Süper, Hafta boyu 12.ev Yoğun)