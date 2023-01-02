Kadıköy Belediyesi kuralsızca yaya alanlarını işgal eden Scooterleri topluyor

Son zamanlarda trafiği büyük tehlikeye atan ve özellikle kaldırımlarda uygunsuz park ederek yaya trafiğini engelleyen scooterler Kadıköy’de toplanmaya başlandı.

Yoğun şikâyet üzerine böyle bir karar aldıklarını dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, durumu sosyal medya hesabından Kadıköy halkına duyurdu.

Kadıköy’de yayaların haklarını temin etmek belediye olarak hem görevimiz hem hakkımız! Çözüm önerilerine ve iletişime açık olduğumuzu belirterek, her gün onlarca şikâyete konu olan, kuralsızca yaya alanlarını işgal eden scooterleri toplayacağımızı tekrar kamuoyuna bildiriyoruz.

Ekiplerimizle sabah itibarıyla scooter denetimlerimiz başladı. Uygunsuz park eden, yaya geçişini engelleyen skuterleri kaldırıyoruz. Yaya hakkını sonuna kadar koruyacağız.

Biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooterları toplayacağız.

Yaya haklarını sonuna kadar koruyacaklarını bildiren Başkan Odabaşı, Scooter sayısının da yasal sınıra indirilmesini talep ettiklerini vurguladı. Başkan Odabaşı, bundan sonra da sürekli olarak Scooterlere yönelik zabıta denetiminin devam edeceğinin altını çizdi.