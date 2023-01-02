2023 Kırmızı Işıkta Geçme Cezası Ne Kadar, Kaç TL oldu?

Kırmızı ışıkta geçme cezası para cezası olarak uygulanmaktadır. Peki kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar? İşte detaylar haberimizde.

Kırmızı ışıkta geçme cezası yeni yılda ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2023 yılında uygulanacak trafik cezaları açıkladı. Böylece kırmızı ışıkta geçmenin cezası belli olmuş oldu.

2023 yılında uygulanacak olan trafik cezaları açıklandı. Listede en yüksek ceza 20 bin 977 lira ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullananlara kesilecek. Peki 47/1-b trafik ceza koduyla uygulanacak olan 2023 kırmızı ışık cezası ne kadar, kaç tl oldu? işte bu haberimizde bu soruya yanıt vereceğiz.

Kırmızı ışık cezası, bir trafik ihlali olarak kabul edilir ve kırmızı ışıkta geçiş yapmak suç sayılır. Bu ihlal, trafik kurallarına uymayan sürücüler için para cezası, puanı cezası ve ehliyetine el koyma gibi yaptırımlar uygulanır.

2023 Kırmızı Işıkta Geçme Cezası Ne Kadar, Kaç TL oldu?

Emniyet genel müdürlüğü trafik rehberinde 47/1-b maddesinde yer alan kırmızı ışık kuralına uymama cezası yeni yıl ile birlikte 951 TL olarak güncellendi. Bu ceza 2022 yılında 427 TL olarak uygulanıyordu.

Aman dikkat!

Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar; geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

Kaynak: Bölge Gündem Haber