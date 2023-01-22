16 – 22 Ocak 2023 Haftalık Burç Astroloji: 17 Ocak Süper, 21 Ocak Haftanın En Yoğun Günü!

17 Ocak süper güzel bir gün olabilir. Tr Güneş ve Plüton +5 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Tr Güneş ve Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye ise Tr Güneş ve Plütondan son derece olumlu etkiler alabilir. Bu durum İsrail’i huzursuz edebilir.

Kişisel olarak Tr Güneş ve Plüton hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı baskı ve olumsuz değişimler olabilir. 17 Ocakta Tr Güneş ve Plüton Oğlak burcunda olduğundan Oğlak burcunu sembolize eden eski ve ihtiyar şeylerin yerine yeni ve güzel şeylerin alması olasıdır. Eski ve kötü alışkanlıklarımızı bırakmak için de 17 Ocak güzel bir gündür.

17 Ocakta Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye’nin içinde değişim ve dönüşümler, yeni reformlar olabilir. Suriye’nin içindeki bu değişim dönüşümlerde Natal Marsı Terazi olan Türkiye’Nin rolü büyük olabilir.

17 Ocakta Natal Güneş ve Marsı Terazi olan NATO’nun da Tr Güneş ve Plütondan son derece olumlu etkiler alması olasıdır. 17 Ocakta da Türkiye ve NATO’nun bir işbirliği içinde olması olasılığı devam etmektedir. Natal Marsı Koç NATO ile Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK’Nın bu güçlü işbirliği Natal Güneşi Boğa olan İsrail’in ve Natal Güneşi Kova olan Yunanistan’In işine gelmeyebilir.

Hak, hukuk ve yüce değerlerin simgesi koruyucu Jüpiterin hafta boyu ve bilhassa 18 Ocak ile 22 Ocakta +6 katsayısında oluşu yüzünden Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak burçlarının başarısı, bolluk ve refahı artabilir. Jüpiter hangi evimizdeyse o konularda bolluk, bereket ve başarı olabilir. Örneğin Natal Marsınız İkizler ise ve Tr Jüpiter 9.evinizdeyse (Yükselen Aslan) hukukla ilgili konularda bir başarı sizi bekleyebilir. Açılmış yada açacağınız davalarınız varsa kazanma olasılığınız yükselebilir. Yada isminizi yabancı ülke, şehir ve külürlere duyurabilirsiniz.

Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 ve 22 Ocakta başarıları artabilir. 17 Ocakta Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski’nin Tr Güneş ve Plütondan alağı olumsuz etkiler Natal Marsı Yay olan Putin’in işine yarayabilir. 18 Ocakta ise Putin’i olası bir Jüpiteryan başarı bekleyebilir.

Jüpiterin yüksek katsayıda İkizler ve Yay burçlarını sembolize eden şeyleri olumlu etkilemesi yüzünden her türlü iletişimde, uzay çalışmalarında başarı beklenebilir. Bilhassa 18 ve 22 Ocakta yapılacak uzay çalışmalarından kalıcı başarılar elde edilebilir.

21 Ocak Haftanın en yoğun günü olup Tr Güneş ve Plüton -1 katsayısında olup bilhassa Koç ve Terazi burçlarını olumsuz etkileyebilir. Örneğin Terazi burcu Putin’in 18 Ocakta bir başarıya imza atmasından sonra 21 Ocakta Tr Güneş ve Plütondan olumsuz bir etkiye hazılıklı olması gerekebilir.

21 Ocakta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, maden göçükleri, toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır.

21 Ocak zayıf Fay Hatlarında Şiddetli Depremler olabilir.

21 Ocak olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

16 Ocakta Ons Altın düşse de 17 Ocakta Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

17 Ocakta Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

17 ve 19 Ocakta Brent Petrol yükselebilir.

18 ve 19 Ocakta Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

17 Ocakta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

19 Ocakta Dolar Euro karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

16 Ocak Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————-

(10.ev Güneş ve Plüto Süper ama 2.ev, 5.ev, 8.ev, 11.ev Dikkat, 1.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————-

(9.ev Güneş ve Plüto Süper ama 1.ev, 5.ev, 7.ev, 10.ev Dikkat, 12.ev Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————-

(8.ev Güneş ve Plüto Süper ama 12.ev, 5.ev, 6.ev, 9.ev Dikkat, 11.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————————-

(7.ev Güneş ve Plüto Süper ama 11.ev, 5.ev, 5.ev, 8.ev Dikkat, 10.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————-

(6.ev Güneş ve Plüto Süper ama 10.ev, 5.ev, 4.ev, 7.ev Dikkat, 9.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Başak —————————————————————-

(5.ev Güneş ve Plüto Süper ama 9.ev, 5.ev, 3.ev, 6.ev Dikkat, 8.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi —————————————————————-

(4.ev Güneş ve Plüto Süper ama 8.ev, 5.ev, 2.ev, 5.ev Dikkat, 7.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep —————————————————————-

(3.ev Güneş ve Plüto Süper ama 7.ev, 5.ev, 1.ev, 4.ev Dikkat, 6.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yay —————————————————————-

(2.ev Güneş ve Plüto Süper ama 6.ev, 5.ev, 12.ev, 3.ev Dikkat, 5.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————-

(1.ev Güneş ve Plüto Süper ama 5.ev, 5.ev, 11.ev, 2.ev Dikkat, 4.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Kova —————————————————————-

(12.ev Güneş ve Plüto Süper ama 4.ev, 5.ev, 10.ev, 1.ev Dikkat, 3.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Balık —————————————————————-

(11.ev Güneş ve Plüto Süper ama 3.ev, 5.ev, 9.ev, 12.ev Dikkat, 2.ev Jüpiter Süper)