Taraftar şimdi de Aziz Yıldırım’ı istiyor

Tarihler Haziran 2018’i gösteriyordu, Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında yaşanan başkanlık seçimini Ali Koç “ezici” çoğunlukla kazanmıştı. O dönem taraftar zaten Aziz Yıldırım’ı istemiyordu ve istedikleri de olmuştu.

Belki de “nefret ettikleri” Aziz başkanlarından tamamen kurtulmuşlardı. Kurtulmuşlardı kurtulmasına da fakat zaman kim bilir neler gösterecekti. Ali Koç taraftarın da desteğiyle işlere koyulmuş, birçok transfer, teknik adam değişimi yapmış, aradan geçen zamanda bir arpa boyu başarı elde edememişti.

O gün Aziz başkandan kurtulduğunu sanan taraftar, nasıl bir çıkmaza düştüklerini Ali Koç’un başarısız yönetimiyle “acı” bir şekilde tecrübe etmiş oldu. Bugün gelinen noktaya bakıldığında, Aziz Yıldırım’ı statta “yuhalayanlar” şimdi Fenerbahçe’nin başında tekrar Aziz Yıldırım’ı görmek istiyor. Hatta sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan hesaplardan, Aziz Yıldırım’ın kulübe dönmesi yönünde çağrı var.

Aziz başkan geri döner mi dersiniz? Ben sanmıyorum. Başkan için artık o defter kapandı.

Abdülkerim Bardakcı’ya Maşallah



Galatasaray’da Marcao sonrası defans hattında sorun yaşanır izlenimi birçok taraftarın aklında soru işaretiydi. Hatta Abdülkerim Bardakcı’nın transferi nedeniyle, maliyeti dengeleri bozdu haberleri yapıldı.

Çok kısa Abdülkerim hakkında izlenimimi yazayım, sol ayak kalitesi günümüzde çok önemli ve Abdülkerim’de öyle temiz, klas bir sol ayak var ki Galatasaray’ın çok önemli parçası. Bu arada Nelsson ile de şampiyonluk için kilit bir ikili oldular. Nazar değmesin, iki oyuncuya da Maşallah diyorum.

Şampiyonluk çalımı!



Son bir detay da Muslera için: Cuma akşamı oynanan Galatasaray – Hatayspor maçında Muslera, rakip oyuncuya çalım atıp, pasını takım arkadaşına gönderdikten sonra tribünlerden müthiş bir alkış aldı. Muslera için bu tarz çalımlar artık sıradanlaştı ve ne zaman buna benzer olay yaşansa, Galatasaray o sezon şampiyon oluyor.