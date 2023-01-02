Jesus’a Brezilya yolu göründü

İnsanoğlu tüm dertlerini unutup, 90 dakikalığına Fenerbahçe-Galatasaray maçını izledi. Günler öncesinden Fenerbahçeyi ‘kazanan’ ilan eden medya, Galatasaray’ın rahat kazanması üzerine suspus. Kolay rakipleri karşısında zorlanmayan, sözde uçan, kaçan Jesus’un takımı Galatasaray karşısında pek varlık gösteremedi. Uzun yıllar Kadıköy’de kazanamayan Galatasaray’dan, artık her Fenerbahçe deplasmanında kazanan Galatasaray’a doğru ibre döndü. Hal böyleyken, Fenerbahçe maçları artık, Galatasaray için derbi olmaktan çıktı. Bu arada Jesus, çok değil 2-3 maç daha keybederse sezon sonunu görmeden Brezilya Milli Takımı’nın başına geçer. Bu süreci Galatasaray yenilgisi de hızlandırmış oldu.

Galatasaray ucuz kurtulmuş!



Transfer döneminde, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’ı transfer etmek isteyen Galatasaray, bu oyuncuları almayarak ne kadar doğru bir iş yaptığını da göstermiş oldu. Pazar akşamı oynanan ‘sözde derbi’de İrfan Can’ın yaptığı faul ne sportmenliğe de futbolculuğa da sığmadı. Daha önce de Mert Hakan’ın ‘taklaları’ gündem olmuştu. Bu vesileyle Galatasaray ucuz kurtulmuş diyorum.

Okan hoca rüştünü ispatladı



Galatasaray’a teknik adam olduktan sonra hemen hemen her hafta ‘gereksiz’ yere eleştirilen Okan Buruk, maçın psikolojik yönüne aldanmadan Icardi, Gomis, Torreira gibi tecrübeli isimleri yedek bırakıp maç planına tamamen sadık kalarak rüştünü ispatladı. Okan Hoca’nın Galatasaray’da yolu uzun.