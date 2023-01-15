09 – 15 Ocak 2023 Haftalık Burç Astroloji: 12, 13, 14 Ocak Merkür, 15 Ocak Venüs Dikkat!

Hafta boyu ve bilhassa 13 Ocakta Merkür Transiti -3 katsayısında olup Natal Güneşi Oğlak, Koç, Yengeç, Terazi burçlarını olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Başak, Akrep, Balık olanları ise son derece olumlu etkileyebilir. Merkür düşük katsayıda her türlü sahtekarlığı, yalan haberleri, hacker ve casusluk faaliyetlerini sembolize eder.

13 Ocakta olumsuz hava koşulları ve kazaları da gündeme gelebilir. Bilhassa 13 Ocakta Koç burcunu sembolize eden askeri konularda Terazi burcunu sembolize eden sosyal ve siyasi konularda yalan haberler, yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları olabilir. Bundan tam 6 ay önce yani Temmuz 2022’de internette kendine zaman yolcusu diyen bir kişi 13 Ocak 2023’de Azawa adı verilecek yeni bir gezegen keşfedileceğini ve bu gezegende insanlara düşman, insanları felakete sürükleyen canlılar olabileceğini yazmış. Dünyamızdaki insanlar zaten birbirlerine düşman. Dışardan bir canlı gelmesine gerek yok. Ama 13 Ocakta Merküryen bir şey olacağı kesin gibi.

13 Ocakta Natal Güneş ve Marsı Terazi Suriye ile Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç Irak’ta her türlü hacker ve casusluk faaliyetleri artabilir. Bu durumdan Natal Marsı İkizler ve Başak olan ülkeler sorumlu olabilir. Örneğin Natal Marsı İkizler olan Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkeler hafta boyu ama bilhassa 13 Ocakta Suriye ve/veya Irak’ta hacker ve casusluk faaliyetlerini arttırabilirler. Bu durumdan Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden’ın, Suriye Başkanı Esad’ın, Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın olumlu etkiler almaları olasıdır.

13 Ocakta Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran’ın içinde protestolar ve karışıklıklar artabilir. Natal Güneş ve Marsı Koç olan NATO’nun içinde de Merküryen karışıklık çıkabilir. Özellikle Natal Marsı Balık olan İran’ın Natal Güneşi Koç olan NATO’yu Merküryen konularda olumsuz etkilemesi olasıdır. 13 Ocak ve civarı İran’ın bir anlaşma yada sözleşmede NATO’ya dürüst olmaması ve NATO’nun buna aldanması olasıdır.

13 Ocak ve civarı İran’ın Suriye ve/veya Irak’ı Merküryen (hacker, casusluk, anlaşma, sözleşme, hava saldırısı, vs) konularda olumsuz etkilemesi olasıdır. Aynı şekilde İran’In Yengeç burcu Amerika’ya da Merküryen konularda saldırması olasıdır. Ama Amerika’nın Natal Marsı İkizler olduğundan İran’a cevap vermesi ve kendini savunması da olasıdır. Özetle 13 Ocakta İran (Koç) – Amerikan (Yengeç) Hacker ve Casusluk savaşları ortaya çıkabilir.

12, 13 ve 14 Ocakta Tr Merkür yüzünden yapılacak anlaşma ve sözleşmeleri çok iyi okumakta fayda var. Bu tarihlerde her türlü iletişimde dikkatli olmakta fayda var. 13 Ocakta internet ve iletişim kanallarında bozulmalar da yaşanabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 15 Ocak Pazar günü Tr Venüs -2 katsayısında olacağından Boğa ve Terazi burçlarının keyfi kaçabilir. Tr Venüs hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı talepkarlıklar, harcamalar artabilir. Örneğin Tr Venüs Kova burcu olan 7.evinizdeyse (Yükselen Aslan) her türlü ikili ilişkilerde talepkarlıklar oluşabilir. Venüsyen (Boğa/Terazi burcu) insanlar ve rakipleriniz yüzünden çok para harcayabilirsiniz. Ortaklık ve evliliklere çok para gidebilir.

15 Ocakta Terazi burcu Putin Tr Venüs yüzünden hem kendini hem de rakibi Kova burcu Zelenski’yi maddi ve manevi zora sokabilir. Putin’in yükselen burcunu Başak olarak tahmin ediyorum. Bu yüzden Tr Venüs Putin’in 6.evinde olup emrinde çalışanları ve iş arkadaşlarını sembolize etmektedir. Putin’in iş arkadaşlarından Boğa/Terazi kim var bilemiyoruz ama bu kişilerden hem kendi hem de Ukrayna başkanı Zelenski zarar görebilir. 15 Ocakta Kova burcu Zelenski’nin Putin yüzünden mal-mülk yada toprak kaybına uğraması olasıdır. Putin de hem iş arkadaşlarına hem de sağlığına dikkat etmesi gerekebilir. Putin’in Natal Güneş ve Marsı yüksek katsayıda ancak Natal Jüpiteri Boğada ve düşük katsayıda olup 15 Ocakta -2 birim daha düşecektir. Natal Jüpiterin düşük katsayıda oluşu karaciğer ve kanserle ilişkili hastalıklara işaret etmektedir.

15 Ocakta Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK’nın Terazi burcu Suriye’ye Venüsyen (sosyal, siyasi, toprak paylaşımları) konularda üstün gelmesi olasıdır. Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye Tr Venüsden hem olumsuz etkiler almakta hem de çevresine olumsuz etkiler yaymaktadır.

15 Ocakta Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail ve Terazi burcu Başkanı Netanyahu’nun da Tr Venüsden olumsuz etkiler alamsı olasıdır. İsrail’in içinde bir takım sosyal ve siyasi konular yüzünden tartışmalar çıkabilir. Örneğin Suriye yüzünden Boğa burcu İsrail de olumsuz etkiler alabilir. Yada Suriye yüzünden İsrail ile Türkiye’nin arası açılabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 15 Ocakta Natal Güneş ve Marsı Kova, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Terazi, Akrep, Yay olanlar Tr Venüs hangi evlerindeyse o konularda talepkar insanlara ve harcamalara dikkat etmeleri gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 12, 13 Ocakta Tr Plüton +5 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise olumsuz yönde etkileyebilir. Natal Güneşi Akrep olan Türkiye ve TSK 12, 13 Ocakta Tr Plütondan bir yandan olumsuz etki alırken bir yandan da olumlu ve güçlendirici etkiler almaktadır. 12, 13 Ocakta Natal Marsları Terazi olan Türkiye ve Suriye’nin birlikte Plütonik değişimler ve reformlar geçirmesi olasıdır. 12, 13 Ocakta Suriye’nin içinde değişimler ve reformlar olması ve bunun sonucunda sosyal ve siyasi karışıklar çıkması olasıdır.

Hafta boyu Tr Jüpiter ve Neptün Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlara son derece olumlu etkiler verebilir. Jüpiter yüksek katsayıda bolluk, bereket ve başarıyı sembolize ederken, Neptün yüksek katsayıda merhamet ve yardımlaşmayı, hayal gücü ve yaratıcılığı sembolize etmektedir. Jüpiter ve Neptünün birlikte İkizler ve Yay buçlarını olumlu etkilemesi uzay çalışmalarında ve her türlü iletişimde yaratıcılığın artmasına ve yeni buluşlara yeni keşiflere işaret etmektedir.

Kişisel olarak Tr Jüpiter ve Neptün hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı olumlu gelişmeler olabilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin’İn 09 ve 12 Ocakta başarılarını arttırmaları olasıdır.

09, 14 Ocakta Astro Carto Grafide Tr Uranüsden olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, göçükler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, 11 ve 13 Ocakta ise olumsuz hava koşulları ve kazaları, internet ve iletişim problemleri olabilir.

09 ve 14 Ocak zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

11 ve 13 Ocakta olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

09 Ocakta Ons Altın düşse de 10 ve 12 Ocakta diğer günlere göre yeniden yükselebilir.

12 Ocakta Ons Gümüş yükselebilir.

12 Ocakta Brent Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

12 Ocakta Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

12 Ocakta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

10 Ocakta Euro Dolar karşısında diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

09 Ocak Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 10.ev Merkür, 11.ev Venüs Dikkat, 12.ev Neptün, 1.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 9.ev Merkür, 10.ev Venüs Dikkat, 11.ev Neptün, 12.ev Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 8.ev Merkür, 9.ev Venüs Dikkat, 10.ev Neptün, 11.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 7.ev Merkür, 8.ev Venüs Dikkat, 9.ev Neptün, 10.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 6.ev Merkür, 7.ev Venüs Dikkat, 8.ev Neptün, 9.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Başak —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 5.ev Merkür, 6.ev Venüs Dikkat, 7.ev Neptün, 8.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 4.ev Merkür, 5.ev Venüs Dikkat, 6.ev Neptün, 7.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 3.ev Merkür, 4.ev Venüs Dikkat, 5.ev Neptün, 6.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yay —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 2.ev Merkür, 3.ev Venüs Dikkat, 4.ev Neptün, 5.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 1.ev Merkür, 2.ev Venüs Dikkat, 3.ev Neptün, 4.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Kova —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 12.ev Merkür, 1.ev Venüs Dikkat, 2.ev Neptün, 3.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Balık —————————————————————-

(13, 14, 15 Ocak 11.ev Merkür, 12.ev Venüs Dikkat, 1.ev Neptün, 2.ev Jüpiter Süper)