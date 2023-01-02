2023 DUASI…

Allah’ım; başkalarının hayatına, yaptıklarına müdahil olmaktan kendi hayatını yaşayamayan akılsızlara akıl ver.

Allah’ım; insanları kendine benzetmeye çalışan, herkesin kendisi gibi olmasını, kendisi gibi düşünmesini isteyen bağnazlardan Türk Milletini ve bütün insanlığı koru.

Allah’ım; tarafgirlikten gözü dönmüş, tarafı oldukları adına her türlü kötülüğü yapabilecek zihniyette olan, hatta yapan bedhahlara fırsat verme.

Allah’ım; senin ismini menfaatleri ve taraf oldukları adına kullanan, senin isminle ve dininle insanları aldatan gafilleri ıslah eyle, ıslah olmuyorlarsa kahreyle.

Allah’ım; kötülükten, kavgadan, savaştan, iftiradan, dedikodudan, yalan dolandan beslenen zalimlerin ve onların uşaklarının zulmünden sadece Türk Milletini değil bütün dünyayı koru.

Allah’ım; cahillerin, bağnazların, bedhahların, yobazların şerrinden Türk Milletini ve bütün insanlığı koru.

Allah’ım; bizleri dünya hırslarına mağlup olanlardan eyleme, iyi insanlar olabilmemizi, imanımızla ve insanlığımızla yaşayıp, imanımızla ve insanlığımızla ölebilmemizi nasip eyle.

Allah’ım; necip Türk Milletine ve asil Türkiye Cumhuriyeti Devletine barış, refah, huzur, güven, sağlık ihsan eyle.

Allah’ım; Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin 2023’te ve dünya var oldukça müreffeh, barış içinde yaşayan huzurlu bir ülke ve toplum olmasını nasip eyle.