02 – 08 Ocak 2023 Haftalık Burç Astroloji: 04 Ocak Haftanın En Yoğun Günü!

04 Ocak Haftanın EN Yoğun günüdür. Hafta boyu Tr Güneş ve Merkür Oğlak, Koç, Yengeç, Terazi burçlarını olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Başak, Akrep, Balık olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir. Özellikle Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak hafta boyu ve özellikle 04 Ocakta Tr Güneş ve Merkürden olumsuz etki alabilir. Suriye ve/veya Irak’da özellikle 04 Ocakta casusluk faaliyeleri, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir.

Hafta boyu ama özellikle 04 Ocakta Natal Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad ile ABD Başkanı Biden’ın ve Natal Marsı Balık ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Tr Güneş ve Merkürün karanlık yüzünden son derece olumlu etkiler alabilecekleri görülmektedir. Esad, Biden, Blinken 04 Ocakta gizli bir anlaşma, sözleşme yada bir casusluk olayından olumlu etkiler alabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 04 Ocakta Tr Güneş ve Merkürden Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran son derece olumsuz etkiler alabilir. İran’ın içinde karışıklıklar şiddetini arttırarak devam edebilir.

04 Ocakta Natal Güneşi Oğlak Marsı Boğa Tayvan ile Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan Çin arasında Güneş ve Merkürden kaynaklı anlaşmazlıklar son safhaya gelebilir. Çin – Tayvan arasında bir casusluk yada bir hacker olayı olabilir. 04 Ocakta Çin’in Tayvan’a baskı yapması ve bu baskı sonucu birbirlerini olumsuz etkilemeleri olasıdır.

Hafta boyu ama bilhassa 07 Ocakta Tr Neptün +5 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Neptüne Jüpiter Transiti de eşlik edeceğinden hafta boyu özellikle 07 Ocakta Tr Neptün ve Jüpiterden olumlu etki alanların başarıları artabilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin atacakları adımlarla çevrelerine ve ülkelerine genişleme ve başarı getirebilirler. Aynı şekilde İran Başkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Başkanı Aliyev, Çin Başkanı Şi Cinping gibi isimler diğer transitlerden olumsuz etkiler alsalar da Tr Jüpiter ve Neptünden alacakları olumlu etkilerle hafta boyu rakiplerine fark atabilirler.

Kişisel olarak hafta boyu ve özellikle 07 Ocakta Tr Jüpiter ve Neptün hangi evinizdeyse o konularda bir genişleme, başarı, refah oluşabilir. Neptünyen kişiler sayesinde yardımlaşarak önemli yollar katedebilirsiniz.

07 ve 08 Ocak Plüton Çok Konuşulacak!

07 ve 08 Ocakta Akrep burcunun yöneticisi Tr Plüton +4 katsayısında olup Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK’nın askeri gücü son derece artabilir. Bu durum Boğa burcu İsrail’i huzursuz edebilir. 07 ve 08 Ocakta İsrail’in içinde Plütonik huzursuzluklar, protestolar çoğalabilir.

07 ve 08 Ocakta Natal Marsı Koç olan NATO’nun Plütondan alacağı olumlu etki ile askeri gücünü arttırması beklenebilir. 07, 08 Ocakta Türkiye – NATO arasında olumlu bir etkileşim beklenebilir. Türkiye’nin Plütonu sembolize eden yer altı kaynaklarından (petrol, doğalgaz, vs) da olumlu etkiler alması beklenebilir. Bu durum Boğa burcu İsrail’i ve Kova burcu Yunanistan’ı huzursuz edebilir.

04 ve 06 Ocakta Astro Carto Grafide Tr Uranüsden olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, göçükler, toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava olayları ve kazaları olabilir.

04 ve 06 Ocak zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

06 Ocak olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

05 Ocakta Ons Altın yükselse de 06, 07 Ocakta Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

05 Ocakta Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

05 Ocakta Brent Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

02, 03, 04 Ocakta Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

05 ve 07 Ocakta Bitcoin yükselebilir.

Dolar Euro karşısında 03 Ocakta ve 08 Ocakta yükselebilir. 08 Ocak Pazar olduğundan Doların Euro karşısında yükselişi 09 Ocağa da sarkabilir.

02 Ocak Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————-

(04 Ocak 10.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 12.ev Neptün, 1.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————-

(04 Ocak 9.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 11.ev Neptün, 12.ev Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————-

(04 Ocak 8.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 10.ev Neptün, 11.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————————-

(04 Ocak 7.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 9.ev Neptün, 10.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————-

(04 Ocak 6.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 8.ev Neptün, 9.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Başak —————————————————————-

(04 Ocak 5.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 7.ev Neptün, 8.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi —————————————————————-

(04 Ocak 4.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 6.ev Neptün, 7.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep —————————————————————-

(04 Ocak 3.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 5.ev Neptün, 6.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yay —————————————————————-

(04 Ocak 2.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 4.ev Neptün, 5.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————-

(04 Ocak 1.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 3.ev Neptün, 4.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Kova —————————————————————-

(04 Ocak 12.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 2.ev Neptün, 3.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Balık —————————————————————-

(04 Ocak 11.ev Güneş, Merkür Dikkat, 07 Ocak 1.ev Neptün, 2.ev Jüpiter Süper)