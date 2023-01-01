26 – 01 Ocak 2023 Haftalık Burç Astroloji: 29 Aralık Ay Süper! 01 Ocak Ayın En olumsuz Günü!

29 Aralık Tr Ay +7 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi ve Marsı Terazi olan Suriye’nin yada Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç olan Irak’In ülke güvenlikleri son derece olumsuz etkiler alabilir. Natal Güneşi Yengeç Marsı İkizler olan Amerika ile Natal Güneşi Oğlak Marsı Yay olan Rusya’nın içinde içsel karışıklıklar beklenebilir.

29 Aralıkta Tr Aydan en çok olumlu etki alacaklar Natal Marsı İkizler ve Yay olanlardır. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başkanı Putin, Azerbaycan başkanı Aliyev gibi isimler Tr Aydan son derece önemli fırsatlar elde edebilirler. 29 Aralıkta Tr Aydan olumlu etki alanların Tr Ay hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı verim ve güvenliklerini arttırmaları olasıdır. Örneğin Tr Ay 8.evinizdeyse başkalarıyla ortaklaşa sahip olunan değerlerden kaynaklı veriminiz artabilir. Bu kira geliri, banka geliri yada bir vergi, sigorta ve miras geliri olabilir. 8.ev metafizik konuları da sembolize ettiğinden 8.evdeki Tr Ay bazı Yükselen Aslanların ön sezilerini ve 6.hislerini de arttırabilir.

29 Aralıkta Tr Ay (+7) Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Putin’e hem olumlu hem de olumsuz etkiler verebilir. Putin’in yükselen burcunu Başak olarak tahmin ediyoruz. 29 Aralıkta Tr Ay Putin’in 7.evinde olacağından Putin bir takım ortaklıklardan olumlu etkiler alabilir ama bu ortaklıklar Putin’in ve yakınlarının huzurunu kaçırabilir.

29 Aralıkta Rusya Başkanı Putin’in kendisi gibi Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve/veya Azerbaycan başkanı Aliyev ile kazançlı bir ortaklığa imza atması beklenebilir.

29 Aralıkta Natal Güneş ve Marsı Başak olan Ukrayna ile Natal Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski de Tr AYdan olumlu etkiler alabilir. Belki 29 Aralıkta Zelenski ile Putin bir konuda ortaklık yapabilirler ama bu konu neyse Terazi burcu Putin’i huzursuz da edebilir.

29 Aralıkta Natal Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad ile ABD Başkanı Biden Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye’nin verim ve güvenliği için bir anlaşma da yapabilirler. 29 Aralıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinin Esad ve Biden’a göre daha güçlü olduğu görülmektedir.

29 Aralıkta Dünya genelinde İkizler ve Yay burcunu sembolize eden şeylerin Tr Aydan son derece olumlu etkiler aldığı görülmektedir. Bu durum her türlü iletişimde, ulaşımda, uzay yolculuklarında, uzayla ilgili konularda verim ve güvenliğin artmasına işaret edebilir. Natal Marsı Kova olan Elon Musk da 29 Aralıkta Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilir. Belki de Elon Musk Mars ile ilgili çalışmalarına yada daha başka bilimsel çalışmalarına hız verebilir.

29 Aralıkta Yengeç burcunun yöneticisi Tr Ay +7 katsayısında olacağından Yengeç burçlarının keyfi de Tr Ay hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı yerine gelebilir.

29 Aralıkta Yengeç burcu Meral Akşener’in yıldızı daha da parlayabilir. 29 Aralıkta Meral Akşener önemli adımlar atabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 29 Aralıkta Tr Jüpiter ve Neptün de yüksek katsayıda olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping ve/veya İran Başkanı İbrahim Reisi Tr Jüpiter ve Neptünden alacakları olumlu etki ile askeri konularda bir genişlemeye yada bir başarıya imza atabilirler. Putin ile Şi Cinping veya İbrahim Reisi askeri bir ortaklığa (yardımlaşmaya) imza atabilir.

Koç, Boğa, Terazi, Akrepler Venüse Dikkat!

29 Aralıktan itibaren Venüs -1 katsayısına düşüp bütün burçları ama bilhassa Koç, Boğa, Terazi, Akrepleri son derece olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin Terazi burcu Suriye ve/veya Yengeç burcu Irak’ta bir takım sosyal ve siyasi kavgalar olabilir. Suriye ve Irak’In içi Venüsyen (sosyal, siyasi) konularla daha çok karışabilir. 29 Aralıktan itibaren Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi Türkiye’nin de bir takım Venüsyen (sosyal ve siyasi) konulardan olumsuz etkiler alması olasıdır.

Venüs Boğa ve Terazi burcunun yöneticisi olduğundan Akrep burcu Türkiye’nin Boğa burcu İsrail’e ve Terazi burcu ülkelere (Almanya, Fransa, Suriye, vs) toprak paylaşımları, sosyal ve siyasi konular bazında dikkat etmesi gerekebilir.

Kişisel olarak Tr Venüs Oğlak burcunda hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı bir takım sorunlar olabilir. Örneğin yükselen Aslanların Tr Venüs 6.evlerinde olacağından çalışanlarına, iş arkadaşlarına, ev hayvanlarına çok para gidebilir.

Venüs Oğlak burcunda ve Oğlak burcunun yöneticisi Satürn Kovada olduğundan sosyal ve siyasi konulardaki, mal-mülk, para konularındaki olumsuzlukların ucu Kovayı sembolize eden bir takım grup ve organizasyonlara dokunabilir. Ayrıca 29 Aralıktan itibaren elektronik aletlerde pahalılık oluşabilir. Örneğin Çip Krizi gibi krizler doğabilir. 29 Aralıktan itibaren elektronik aletlerde yada elektronik aletlerin yoğun kullanıldığı, füze, uçak gibi araçlarda bozulmalar, aksaklıklar, kazalar yaşanabilir.

01 Ocak Pazar günü Haftanın ve Ocak ayının en olumsuz günü olup bu gün şiddet, terör, deprem, yangın, patlama riski içerebilir. Bu yüzden Yılbaşında dikkatli olmak eğlenirken hiç bir şekilde aşırıya kaçmamak gerekebilir.

01 Ocakta Astro Carto Grafide olumsuz etki alan ülkelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir.

01 Ocak zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

01 Ocak diğer günlere göre olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

29 Aralık Ons Altın diğer günlere göre yükselse de 01 Ocakta Ons Altın düşebilir. Ons Altındaki düşüş 02 yada 03 Ocak günlerine yansıyabilir.

29 Aralıkta Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

29 Aralıkta Petrol fiyatları diğer günlere göre yükselebilir.

29 Aralıkta Dolar diğer günlere göre son derece yükselebilir.

31 Aralıkta Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

29 Aralıkta Euro diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

26 Aralık Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————————————————–

(Hafta boyu 11.eve Dikkat, 29 Aralık 12.ev Ay Süper ancak 1.ev, 4.ev, 7.ev, 10.ev Dikkat, 1.ev Jüpiter, 12.ev Neptün Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 10.eve Dikkat, 29 Aralık 11.ev Ay Süper ancak 12.ev, 3.ev, 6.ev, 9.ev Dikkat, 12.ev Jüpiter, 11.ev Neptün Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 9.eve Dikkat, 29 Aralık 10.ev Ay Süper ancak 11.ev, 2.ev, 5.ev, 8.ev Dikkat, 11.ev Jüpiter, 10.ev Neptün Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 8.eve Dikkat, 29 Aralık 9.ev Ay Süper ancak 10.ev, 1.ev, 4.ev, 7.ev Dikkat, 10.ev Jüpiter, 9.ev Neptün Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 7.eve Dikkat, 29 Aralık 8.ev Ay Süper ancak 9.ev, 12.ev, 3.ev, 6.ev Dikkat, 9.ev Jüpiter, 8.ev Neptün Süper)

Yükselen Başak ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 6.eve Dikkat, 29 Aralık 7.ev Ay Süper ancak 8.ev, 11.ev, 2.ev, 5.ev Dikkat, 8.ev Jüpiter, 7.ev Neptün Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 5.eve Dikkat, 29 Aralık 6.ev Ay Süper ancak 7.ev, 10.ev, 1.ev, 4.ev Dikkat, 7.ev Jüpiter, 6.ev Neptün Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 4.eve Dikkat, 29 Aralık 5.ev Ay Süper ancak 6.ev, 9.ev, 12.ev, 3.ev Dikkat, 6.ev Jüpiter, 5.ev Neptün Süper)

Yükselen Yay ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 3.eve Dikkat, 29 Aralık 4.ev Ay Süper ancak 5.ev, 8.ev, 11.ev, 2.ev Dikkat, 5.ev Jüpiter, 4.ev Neptün Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 2.eve Dikkat, 29 Aralık 3.ev Ay Süper ancak 4.ev, 7.ev, 10.ev, 1.ev Dikkat, 4.ev Jüpiter, 3.ev Neptün Süper)

Yükselen Kova ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 1.eve Dikkat, 29 Aralık 2.ev Ay Süper ancak 3.ev, 6.ev, 9.ev, 12.ev Dikkat, 3.ev Jüpiter, 2.ev Neptün Süper)

Yükselen Balık ——————————————————————————————————-

(Hafta boyu 12.eve Dikkat, 29 Aralık 1.ev Ay Süper ancak 2.ev, 5.ev, 8.ev, 11.ev Dikkat, 2.ev Jüpiter, 1.ev Neptün Süper)