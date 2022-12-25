19 – 25 Aralık 2022 Haftalık Burç Astroloji: 21 Aralık Jüpiter Koçta Süper, 23 Aralık Yoğun!

21 Aralık Jüpiter Balık burcundan Koç burcuna geçecek ama yine katsayısı yüksek ve Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkilemeye devam edebilir. Jüpiter Koç burcunda hangi evinize denk geliyorsa o konularda büyüme, genişleme ve başarı olabilir. Örneğin Tr Jüpiter 9.evinize (Yükselen Aslan) denk geliyorsa yüksek öğrenim, hukuk ve yasalar, yabancı ülkelerle ilgili konularınızda bir başarı yakalayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin’in de Natal Marsı Tr Jüpiterden olumlu etki alan grubun içinde olduğundan bu kişilerin de olumlu etkiler alması olasıdır.

Tr Jüpiterden Natal Güneşi İkizler Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping de Tr Jüpiterden son derece olumlu etkiler alabilir. Şi Cinping’in ülkesi adına yapacağı anlaşmalar Çin’in genişlemesi ve büyümesini sağlayabilir. 21 Aralıkta Natal Güneşi Yay Marsı Yengeç İran Başkanı İbrahim Reisi de Tr Jüpiterden son derece olumlu etkiler alabilir.

Jüpiterin Koç burcuna geçmesi Dünya genelinde askeri açıdan bir hareketliliğe de işaret etmektedir. Koç burcu Mars yönetiminde olup aynı zaman da NATO’yu da sembolize etmektedir. Natal Güneş ve Marsı Koç olan NATO’nun Jüpiterden alacağı etkilerle hareketlenmesi olasıdır.

Jüpiter Koç burcundaki yolculuğunu 17 Mayıs 2023’de Boğa burcuna geçerek noktalayacaktır. Ancak Jüpiter Boğa burcuna geçmeden önce 14 Mayısda -2 katsayısına düşecek ve Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi, Akrep, Oğlak, Kova olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olan Türkiye 14 Mayısda Tr Jüpiter ve sembolize ettiklerinden son derece olumsuz etkiler alabilir. 14 Mayıs 2023’de Natal Güneşi Kova Marsı Yay olan Yunanistan yada Natal Güneşi Oğlak Marsı Yay olan Rusya ve Putin Türkiye’ye Jüpiteryan konularda olumsuz etkiler verebilir. 14 Mayıs 2023’de Türkiye’de terör saldırıları da olabilir.

Jüpiterden olumlu etki alanlar Mayıs 2023’e kadar Jüpiterin tadını çıkarabilirler. Jüpiter yüksek katsayıda ahlaki değerleri de göstermektedir. Mayısa kadar Dünya genelinde ve ülkemizde hukuki konularda ve ahlaki değerlerde olumlu gelişmeler olabilir.

21 Aralıkta Jüpiter her ne kadar Koç burcuna geçse de Balık burcundaki Neptün ile birlikte Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlara son derece olumlu etkiler vermeye devam edecektir. Astrolojik açıdan İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak burcu evleriniz Jüpiterden genişleme ve büyüme etkisi alırken Neptünün etkisiyle de yardımsever, hayırsever kişilerden ve kurumlardan olumlu etkiler alabilir.

19 Aralıkta Tr Güneş +5 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanların yıldızını iyice parlatabilir. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye Dünyanın gündemine oturabilir. Aynı şekilde Natal Marsı Başak olan Ukrayna da 19 Aralıkta Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alabilir. Ama aynı şeyi Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski için söyleyemiyoruz. 19 Aralıkta Zelenski’nin ülkesi Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alsa da kendisi bu etkiden mahrum kalabilir.

Hafta boyu Akrep burcu Türkiye’nin gezegeni olan Tr Plüton yüksek katsayıda olup bilhassa 25 Aralıkta +5 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin 25 Aralıkta Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye’nin Tr Plütondan (yer altı kaynakları, petrol, doğalgaz, vs) olumlu etkiler alması Natal Güneşi Boğa olan İsrail’in işine gelmeyebilir. İsrail Türkiye’nin Tr Plütondan olumlu etki almasından dolayı olumsuz etkilenebilir.

23 Aralık haftanın en yoğun günü olup bugünde Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar Tr Satürn, Uranüs ve Plütona dikkat etmelidir. 23 Aralıkta Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar ise Tr Güneş, Ay, Merkür ve Venüse dikkat etmeliler.

23 Aralık Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, olumsuz hava koşulları ve kazaları, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir.

23, 24 Aralık Zayıf Fay Hatlarında Şiddetli Depremler olabilir.

23 Aralık olumsuz hava koşulları ve kazaları dikkat!

23 Aralık Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

20 Aralık Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

19 ve 21 Aralık Brent Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

20 Aralık Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

20 Aralık Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir ama 23 Aralıkta düşebilir.

20 Aralıkta Euro diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

19 Aralık Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————-

(21 Aralık 1.ev Jüpiter Süper, 12.ev Neptün Süper, 19 Aralık 9.ev Güneş Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————————-

(21 Aralık 12.ev Jüpiter Süper, 11.ev Neptün Süper, 19 Aralık 8.ev Güneş Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————————-

(21 Aralık 11.ev Jüpiter Süper, 10.ev Neptün Süper, 19 Aralık 7.ev Güneş Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————————-

(21 Aralık 10.ev Jüpiter Süper, 9.ev Neptün Süper, 19 Aralık 6.ev Güneş Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————————-

(21 Aralık 9.ev Jüpiter Süper, 8.ev Neptün Süper, 19 Aralık 5.ev Güneş Süper)

Yükselen Başak ——————————————————————-

(21 Aralık 8.ev Jüpiter Süper, 7.ev Neptün Süper, 19 Aralık 4.ev Güneş Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————————-

(21 Aralık 7.ev Jüpiter Süper, 6.ev Neptün Süper, 19 Aralık 3.ev Güneş Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————————-

(21 Aralık 6.ev Jüpiter Süper, 5.ev Neptün Süper, 19 Aralık 2.ev Güneş Süper)

Yükselen Yay ——————————————————————-

(21 Aralık 5.ev Jüpiter Süper, 4.ev Neptün Süper, 19 Aralık 1.ev Güneş Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————————-

(21 Aralık 4.ev Jüpiter Süper, 3.ev Neptün Süper, 19 Aralık 12.ev Güneş Süper)

Yükselen Kova ——————————————————————-

(21 Aralık 3.ev Jüpiter Süper, 2.ev Neptün Süper, 19 Aralık 11.ev Güneş Süper)

Yükselen Balık ——————————————————————-

(21 Aralık 2.ev Jüpiter Süper, 1.ev Neptün Süper, 19 Aralık 10.ev Güneş Süper)