Berbat Dünya Kupası Süper Lig’i özletti

Süper Lig’e verilen ara yaklaşık bir hafta sonra bitiyor. Kötü, seyir keyfi düşük olan ligimizi bu arada özlemiş olduk. 1 ay kadar süren, sözde Dünya Kupası’nda akılda kalır, elle tutulur bir şey yok. Boşa geçen koskoca 1 ay desek yeridir. Bu arada olan sanırım Galatasaray’a oldu. Doludizgin giden, son maçında da Başakşehir’i 7-0 gibi tarihi bir skorla yenen Galatasaray’ın hızı kesilmiş oldu. Umarım Cimbom lige kaldığı yerden, hız kesmeden devam eder.



Kerem’e kaptanlık çok yakıştı



Şu an Antalya kampında bulunan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Okan hoca ve Erden Timur’un kaptanlık görevini kendisine layık görmelerinden dolayı hem hocayı hem de Erden Bey’i kutluyorum. Kerem, karakteriyle, duruşuyla, oyunuyla Galatasaray’ın ve Türkiye’nin gururu olmaya devam edecek. Bu arada Kerem’in röportaj sırasında verdiği cevaplar olsun, konulara yaklaşımı ve olaylara bakışı olsun gerçekten muazzam. Galatasaray’ın kaptanı işte böyle olmalı. Aktürkoğlu, alışılagelen “yerli oyuncu” profilinden çok farklı ve zevksiz geçen Dünya Kupası’nda Türkiye’de olsaydı, eminim Kerem’e Avrupa’nın kapıları sonuna kadar açılırdı.