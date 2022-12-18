12 – 18 Aralık 2022 Haftalık Burç Astroloji: 16 Aralık Güneş, Jüpiter, Neptün Süper, 17 Aralık Yoğun!

17 Aralık -7 Katsayısıyla Haftanın En Yoğun günü olabilir. Bugünde Tr Merkür ve Venüs -2 katsayısında olacaktır. 17 Aralıkta bilhassa Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanların Tr Merkür ve Venüse çok dikkat etmeleri gerekebilir. Merkür düşük katsayıda her türlü hile ve dolandırıcılıklara, casusluk ve hacker olaylarına, iletişim kazalarına işaret ederken Venüsün düşük katsayıda oluşu mal-mülk, para ve toprak paylaşımı kavgalarına, diplomatik ve ikili ilişkilerde problemlere işaret etmektedir.

Tr Merkür İkizler ve Başak burçlarının katsayılarını düşürürken Tr Venüs Boğa ve Terazi burçlarının katsayılarını düşürebilir. Bu kişilerin keyifleri ve huzurları Tr Merkür ve Venüs hangi evlerindeyse o konular yüzünden kaçabilir. Örneğin huzuru kaçan bir Boğa burcu Yengeç burcu bir arkadaşını olumsuz yönde etkileyebilir.

Dünya genelinde Koç burcu NATO’nun Terazi burcu Suriye yada Çin yüzünden huzuru kaçabilir. 16 Aralıkta Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. Yengeç burcu Irak’ın yada Terazi burcu Suriye’Nin ülke güvenlikleri ihlal olabilir. 16 Aralıkta Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilir ama bu durum Terazi burcu Suriye’nin aleyhine olabilir.

16 Aralıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve/veya Rusya Başkanı Putin Koç burcu NATO’yu zorlayabilir. Bu arada 16 Aralıkta Natal Marsı Yay olan Yunanistan’ın da NATO’yu zor durumda bırakma olasılığı mevcuttur.

17 Aralık Tr Merkür (-2) Natal Güneş ve Marsı Oğlak, Koç, Yengeç, Terazi olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Başak, Akrep, Balık olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. 17 Aralıkta Tr Venüs (-2) Natal Güneş ve Marsı Oğlak, Koç, Boğa, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Yunanistan başkanı Miçotakis’in Natal Güneşi Balık Marsı Koç olduğundan 17 Aralıkta Tr Venüsden olumsuz etkiler almaktadır. Tr Venüs Miçotakis için Natal Marsı Terazi olan Türkiye ile TSK’yı sembolize etmektedir. 17 Aralıkta Miçotakis hem Türkiye’den hem de TSK’dan Venüsyen konularda (diplomatik ilişkiler, toprak paylaşımı) olumsuz etkiler alabilir.

17 Aralıkta Natal Güneşi Başak Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad da Tr Venüsden olumsuz etki alan grubun içindedir. Zaten 16 Aralıkta Esad’ın ülkesi Suriye Tr Ay’dan ve Tr AYdan olumlu etki alanlardan (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’den) olumsuz etki almaktadır. 17 Aralıkta da Esad Tr Venüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. Belki Bir Gece Ansızın Birileri Gelecektir! 🙂

17 Aralıkta Natal Güneşi ve Marsı Akrep olan Biden da Tr Venüsden son derece olumsuz etkiler alabilir. Tr Venüs Biden’ın 10.evi olan kariyer evinde olduğundan 17 Aralıkta Biden’ın kariyeri ile ilgili olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Terazi burcu Kamala Harris’in veya İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Akrep burcu Biden’ı kariyer evinde olumsuz etkilemesi olasıdır.

16 Aralıkta Natal Güneşi Terazi olan Türkiye ve TSK Güneş Transitinden son derece olumlu etkiler alıp Dünyanın Gündemine oturabilir. Natal Marsı Terazi olan Suriye de Tr Güneşden olumlu etkiler alabilir ve Dünya Gündemine yerleşebilir. Hafta boyu ve bilhassa 16 Aralıkta Tr Güneş Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık burçlarını son derece olumlu etkileyebilir.

16 Aralıkta +5 katsayısındaki Tr Güneşden Natal Marsı Başak olan Ukrayna ile Natal Marsı Balık olan İran da olumlu etkiler alabilir. Bu ülkelerin de 16 Aralıkta yeni organizasyonlar yapma ve Dünyanın Gündemine oturma olasılıkları var. 16 Aralıkta Natal Marsı Balık olan Meral Akşener de Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alabilir ve ön plana çıkabilir.

16 Aralıkta Tr Jüpiter ve Neptün de +5 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları olumlu etkilemesi söz konusu. Örneğin Natal Güneşi Yay Marsı Oğlak Kemal Kılıçdaroğlu da Tr Jüpiter ve Neptünden olumlu etkiler alabilir. Bu olumlu etkinin hangi alanda olacağı yükselen burcuna göre değişmektedir.

16 Aralıkta Natal Güneşi Yay Marsı Yengeç İran Başkanı İbrahim Reisi ile Natal Güneşi İkizler Marsı Yengeç Çin Başkanı Şi Cinping de Tr Jüpiter ve Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. Jüpiter başarı ve genişlemeyi, Neptün ise yardımlaşmayı sembolize etmektedir.

17 Aralıkta Astro Carto Grafide Tr Venüs, Satürn ve Uranüsden olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, göçükler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşuları ve kazaları olabilir.

17 Aralıkta zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

17 Aralıkta olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

16 Aralıkta Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

16 Aralıkta Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

16 Aralıkta Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

16 Aralıkta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

15 Aralıkta Euro Dolar karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

14 – 16 Aralıkta Brent Petrol fiyatları diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

12 Aralık Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————-

(17 Aralık 10.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 12.ev Jüpiter, Neptün, 9.ev Güneş Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————————-

(17 Aralık 9.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 11.ev Jüpiter, Neptün, 8.ev Güneş Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————————-

(17 Aralık 8.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 10.ev Jüpiter, Neptün, 7.ev Güneş Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————————-

(17 Aralık 7.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 9.ev Jüpiter, Neptün, 6.ev Güneş Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————————-

(17 Aralık 6.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 8.ev Jüpiter, Neptün, 5.ev Güneş Süper)

Yükselen Başak ——————————————————————-

(17 Aralık 5.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 7.ev Jüpiter, Neptün, 4.ev Güneş Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————————-

(17 Aralık 4.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 6.ev Jüpiter, Neptün, 3.ev Güneş Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————————-

(17 Aralık 3.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 5.ev Jüpiter, Neptün, 2.ev Güneş Süper)

Yükselen Yay ——————————————————————-

(17 Aralık 2.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 4.ev Jüpiter, Neptün, 1.ev Güneş Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————————-

(17 Aralık 1.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 3.ev Jüpiter, Neptün, 12.ev Güneş Süper)

Yükselen Kova ——————————————————————-

(17 Aralık 12.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 2.ev Jüpiter, Neptün, 11.ev Güneş Süper)

Yükselen Balık ——————————————————————-

(17 Aralık 11.ev Venüs, Merkür Dikkat, 16 Aralık 1.ev Jüpiter, Neptün, 10.ev Güneş Süper)