UZUN HİKAYE

bu gün kafam bozuk

heyheylerim üstümde

beynim yağ yakıyor

tüylerim diken diken

saçlarım yatmıyor

havam kaçık

faylarım kırık

nevrim dönük

nabzım düşük

konturum atmıyor

telefonum çalmıyor

otobüsüm kalkmıyor

falım fallanıyor

işlerim sallanıyor

yolum kapalı

kulaklarım tıkalı

bütün işlemlerim hatalı

feleğim şaşmış

keçilerim kaçmış

ellerim boş

huzursuzum

uykusuzum

sakarım

üstüne üstlük yalnızım

gazım da var

anlayacağın hikaye uzun

şimdi anlatamam

gel de al beni

eğer gelirsen

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