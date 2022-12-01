UZUN HİKAYE
bu gün kafam bozuk
heyheylerim üstümde
beynim yağ yakıyor
tüylerim diken diken
saçlarım yatmıyor
havam kaçık
faylarım kırık
nevrim dönük
nabzım düşük
konturum atmıyor
telefonum çalmıyor
otobüsüm kalkmıyor
falım fallanıyor
işlerim sallanıyor
yolum kapalı
kulaklarım tıkalı
bütün işlemlerim hatalı
feleğim şaşmış
keçilerim kaçmış
ellerim boş
huzursuzum
uykusuzum
sakarım
üstüne üstlük yalnızım
gazım da var
anlayacağın hikaye uzun
şimdi anlatamam
gel de al beni
eğer gelirsen
üç kere tıklat penceremi
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