05 – 11 Aralık 2022 Haftalık Burç Astroloji: 09 Aralık Jüpiter Süper, 10 Aralık Haftanın En Yoğun!

09 Aralık Jüpiter +6 katsayısında olup bilhassa Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Tr Jüpitere +5 katsayısındaki Neptün de eşlik etmektedir. Natal Marsı Yay olan liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başkanı Putin, Azerbaycan Başkanı Aliyev gibi isimler son derece olumlu etkiler alabilirler. Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya da 09 Aralıkta Tr Jüpiter ve Neptünden son derece olumlu etkiler alabilir. Rusya hem ülke olarak hem de Liderleri Putin bazında Tr Jüpiter ve Neptünden son derece olumlu etkiler alabilir. Amerika da 09 Aralıkta Tr Jüpiter ve Neptünden olumlu etkiler alıyor ama Lideri Biden’ın Natal Marsı Akrep olduğundan Rusya kadar olumlu etkilenmeyebilir. 09 Aralıkta Rusya’nın lehine bir genişleme, Ukrayna – Rusya savaşında olumlu bir gelişme beklenebilir.

09 Aralıkta Tr Jüpiterden olumlu etki alan grubun içindeyseniz Tr Jüpiter hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı bir genişleme, başarı ve ferahlık olabilir. Örneğin Natal Marsınız İkizler ise ve Tr Jüpiter 8.evinizde ise (Yükselen Aslan) miras, kredi, vergi, kira, ortak kaynaklar, ortak paralarla ilgili konulardan olumlu etkiler alabilirsiniz. Bu durum da sizin İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak burcu evlerinizi de olumlu etkileyebilir.

09 Aralıkta Dünya genelinde İkizler – Yay burcunu sembolize eden her türlü iletişimde, ulaşımda, sözleşme ve anlaşmalarda olumlu gelişmeler olabilir. 09 Aralıkta uzayla ilgili konularda, füze, roket çalışmalarında olumlu gelişmeler beklenebilir. Bu durum en çok Elon Musk’ın keyfini yerine getirecektir. Hele Tr Jüpiter 18 Eylül 2031’de +9 katsayısında olup Uzay ve uzaylılarla ilgili çalışmaların en büyüğü meydana gelebilir. 09 Aralıkta belki bir Zaman Makinası yada UFO inşaasına başlanabilir.

09 Aralıkta Ons Altın, Gümüş ve Bitcoin Fiyatları da diğer günlere göre yükselebilir. Yay ve Balık burçlarının katsayıları 09 Aralıkta yükseleceğinden keyifleri son derece yerine gelebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 09 Aralıkta Tr Venüs +5 katsayısında olup Natal Marsı Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Başak**, Akrep, Kova, Balık** olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumsuz yönde etkileyebilir. Terazi burcu Suriye Venüsü sembolize eden bir takım toprak paylaşımlarından olumsuz etkiler alabilir. Yada Koç burcu İran Tr Venüsden bir yandan olumsuz etki alırken bir yandan da Natal Marsı Balık olduğundan olumlu etkiler alabilir. Yani İran’ın içinde bir takım sosyal ve siyasi karışıklıklar olurken askeri açıdan olumlu anlaşmalar yapabilir. Terazi burcu Suriye’nin 09 Aralıkta İran’dan sosyal ve siyasi konularda olumsuz etkiler alması olasıdır.

Hafta boyu ve bilhassa 09 Aralıkta Tr Merkür +4 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi**, Akrep, Kova olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Yay, İkizler, Başak, Balık olanları ise olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 09 Aralıkta her ne kadar Tr Jüpiter ve Neptünden olumlu etkiler alsa da Tr Merkürden olumsuz etkiler alabilir. Merkür her türlü iletişimi, ulaşımı, sağlık açısından solunum yolları, akciğer, sinir sistemi ve bağırsakları sembolize etmektedir.

Hafta boyu ve bilhassa 09 Aralıkta Natal Marsı Koç olan NATO ile Natal Marsı Terazi olan Suriye ve/veya Türkiye’Nin ortaklaşa Merküryen (bilgi, belge, anlaşma, sözleşme, vs) bir işbirliği içinde olması olasıdır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koç burcu NATO’ya Terazi burcu Suriye’ye çok dikkat etmesi gerekebilir.

09 Aralıkta Merkürün İkizler – Yay eksenini olumsuz etkilemesi yüzünden her türlü hacker ve casusluk olaylarında artışlar yaşanabilir.

10 Aralık haftanın En Yoğun günü olup bu günde olumsuz hava koşulları ve kazaları, zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, şiddet ve terör olayları olabilir.

05 ve bilhassa 10 Aralıkta Astro Carto Grafide Tr Venüs ve Uranüsden olumsuz etki alan yerlerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olasıdır.

05 Aralık ve 10 Aralık Zayıf Fay Hatlarında Şiddetli Depremler olabilir.

10 Aralık olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

Ons Altın hafta sonuna doğru bilhassa 09 Aralıkta diğer günlere göre yükselebilir.

Ons Gümüş 09 Aralıkta diğer günlere göre yükselebilir.

Dolar haftaya düşük başlasa da 08 Aralıkta Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

09 Aralıkta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

05 Aralıkta Euro Dolar karşısında yükselselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

05 Aralık Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————————-

(09 Aralık 12.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 11.eve Dikkat, 7.ev ve 9.ev Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————————-

(09 Aralık 11.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 10.eve Dikkat, 6.ev ve 8.ev Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————————-

(09 Aralık 10.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 9.eve Dikkat, 5.ev ve 7.ev Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————————-

(09 Aralık 9.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 8.eve Dikkat, 4.ev ve 6.ev Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————————-

(09 Aralık 8.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 7.eve Dikkat, 3.ev ve 5.ev Süper)

Yükselen Başak ——————————————————————-

(09 Aralık 7.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 6.eve Dikkat, 2.ev ve 4.ev Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————————-

(09 Aralık 6.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 5.eve Dikkat, 1.ev ve 3.ev Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————————-

(09 Aralık 5.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 4.eve Dikkat, 12.ev ve 2.ev Süper)

Yükselen Yay ——————————————————————-

(09 Aralık 4.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 3.eve Dikkat, 11.ev ve 1.ev Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————————-

(09 Aralık 3.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 2.eve Dikkat, 10.ev ve 12.ev Süper)

Yükselen Kova ——————————————————————-

(09 Aralık 2.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 1.eve Dikkat, 9.ev ve 11.ev Süper)

Yükselen Balık ——————————————————————-

(09 Aralık 1.ev Jüpiter, Neptün Süper, Hafta boyu 12.eve Dikkat, 8.ev ve 10.ev Süper)