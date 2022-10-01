İstanbul’a 2125 Yeni Taksi kararını UKOME’de onayladı

İBB’nin, İstanbul’un kronik taksi sorununu çözmek için attığı adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME’de onayladı. Yine İBB’nin hazırladığı 500 engelsiz taksi teklifi ise reddedildi. Minibüs ve dolmuştan dönüşen taksilerde güvenlik ile konfor şartları üst düzey tutulacak. Taksi sahipleri ile şoförler ise belirlenen şartlara uymaları konusunda taahhüt verecek.

3 YIL EL DEĞİŞTİREMEYECEK

İBB’nin, İstanbul’un kronik taksi sorununu çözmek için attığı adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME’de oy çokluğuyla onayladı. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, minibüslerin taksiye dönüşümü teklifine olumsuz oy kullandı. Dolmuşların dönüşümü ile taksiler 3 yıl boyunca el değiştirmemesi kararı ise oy birliğiyle onaylandı. Hizmete girecek yeni taksiler, diğer taksilerle aynı seri plakaya sahip olacak. UKOME’de Temmuz 2021’de yine İBB’nin teklifiyle alınan kararla, ihtiyaç fazlası 750 minibüs ile 250 dolmuş taksiye dönüştürülmüştü.

GÜVENLİ VE KONFORLU YENİ TAKSİLER

İstanbul’da ihtiyaç fazlalığı nedeniyle raylı sistemlerle paralel hatlarda güzergah düzenlemesi yaptıklarını belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “İstanbul’da daha önce 1000 minibüs ve dolmuşu taksiye dönüştürmüştük. Bugünkü kararla İstanbul toplu ulaşımına 2125 taksi daha eklendi. Sistem çekiliş yapılarak 2023 yılı başında başlayacak. Lastik tekerlekli toplu ulaşım çalıştayında minibüs esnafımızdan Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na bu talep gelmişti. Metroların devreye girmesiyle minibüsleri bu sisteme entegre halde çalışması için planlama yaptık. Birçok hatta minibüsler verimsiz, daha az ihtiyaç ortaya çıktı. 57 hattaki 118 güzergah düzenlemesine de devam ediyoruz” diye konuştu.

Yeni araç ve şoförler için İstanbulluların lehine bazı taahhüt ve şartlar getirdiklerine de dikkat çeken Cihan, taksilerde güvenlik bölmesi, bilgilendirme ekranı ile kamera ve araç takip sistemini zorunlu tutacaklarını, ayrıca İstanbul Kart Entegreli ve kredi kartı gibi farklı ödeme seçeneklerinin bulunacağını açıkladı. Cihan, taksi sahiplerinin belirlenen kurallara uymaları yönünde taahhüt imzalayacaklarını, şoförlere de eğitim, davranış giyim konularında standart getirileceğini de sözlerine ekledi.

Yeni Taksi Zorunlu Taahhüt ve Şartlar

Haksız kazanç sağlanması veya yolcu seçilmesi durumunda;

Birincide 30 gün süreyle ilgili izin belgesi askıya alınır,

İkincide 180 gün süreyle ilgili izin belgesi askıya alınır,

Üçüncüde dönüşümden elde edilen haklar iptal edilir.

Yeni Taksi Araç Taahhütleri

Güvenlik bölmeli

Bilgilendirme ekranı bulundurulması

Kamera/Araç Takip Sistemleri bulundurması

İstanbul Kart Entegreli ve farklı ödeme seçenekleri olması

Yeni Taksi Sahibi Taahhütleri

Sahibi olduğum minibüs plakasının UKOME kararı gereği yapılacak çekilişte taksi plakasına dönüşmesi durumunda; İBB tarafından tarafıma iletilen şartları kabul ettiğimi ve işbu taahhütname ekinde yer alan şartlara uymamam durumunda minibüs plakamdan dönüşen taksi plakasının iptal edilmesini onayladığımı beyan ve taahhüt ederim.

Yeni Taksi Şoför Taahhütleri

Yolcu/güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında cezası olmayan şoförleri çalıştırmak

İBB tarafından belirlenecek kılık/kıyafeti standardına uymak

Ulaşım Akademisi eğitimlerinde başarılı olmak

Ulaşım Akademisi 15 Günlük Zorunlu Eğitim İçeriği

Ulaşım Mevzuatı, İstanbul Şehir Bilgisi, İletişim Eğitimi, Kişisel Gelişim, Yabancı Dil, Harita-Navigasyon Okuma, İSG Eğitimi.

500 ENGELSİZ TAKSİ REDDEDİLDİ

UKOME toplantısında, yine İBB’nin teklifi olan 500 Engelsiz Taksi Teklifinin gündemde kalarak yeniden alt komisyonda görüşülmesi ise, mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla reddedildi.

Engelsiz taksinin mevzuata uygun olmadığına dair iddialara İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, şöyle cevap verdi: “80’li yılların başında çıkartılmış olan 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, kanun değil. Bu karar bir esnaf işletmeciliği olarak taksi işlerinin yapılabilmesini hüküm altına alıyor. O yıllar itibariyle çıktığında hakikaten küçük esnaf işi olan taksi örgütlenmesi var. 2022 yılı İstanbul’unda başka bir noktaya gelmiş vaziyette ve sorunları hepimiz yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili de eğer mevzuat yoksa minibüslerin taksiye dönüşümüne ilişkin de bir mevzuat yok. Ama bugün ve daha önce UKOME minibüslerin taksiye dönüşümüne ilişkin bir karar almış vaziyette. Ve bu yargı denetiminden de geçti. Sadece, yargı denetiminden geçmeden önce UKOME’miz bir inisiyatif aldı.”

E-SKUTER HIZI 20 KM’YE DÜŞÜRÜLDÜ

Toplantıda, Paylaşımlı E-Skuter Hız Sınırının Düşürülmesi Teklifi de değerlendirildi. Bu kapsamda, İstanbul’da 25 km olan hız sınırının dünyadaki örnekleri doğrultusunda 20 km’ye düşürülmesi teklifi, oy birliğiyle onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yönettiği toplantıda, İstanbul’un yıllardır çözülmeye çalışılan taksi sorunu bir kez daha gündeme taşındı.