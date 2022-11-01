Milli Mücadelenin unutulmaz kahramanı Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma, Şişli’de Tiyatro Sahnesinde

Milli Mücadelenin unutulmaz kahramanı Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma tekrar sahnelerde. Tiyatro dünyasının güçlü oyuncusu Sevtap Çapan ve çok ciddi çalışmalar yapan Tiyatro PAS teknik birimi, zoru başardı ve Milli Mücadelenin bir bölümünü sahneye taşıdı…

7 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da KATS SAHNE’de…

Gayrettepe, 3, Müselles Sk. Şişli/İstanbul

“Kara Fatma” isimli kitabın yazarı Erzurumlu Araştırmacı Yazar Mehmet Dağıstanlı’nın kendi eserinden esinlenerek tiyatro sahnesine taşınmasını büyük bir sevinçe sosyal medya hesabından paylaşarak;

EVET, 7 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ HİÇBİR YERE SÖZ VERMEYİN…

MUTLAKA OYUNU SEYREDİN… “ dedi.

Dağıstanlı, “Kara Fatma, Türklerin efsaneleşmiş kadın kahramanı TOMRİS KATUN (Hatun) un devamıdır. LİDERDİRLER- KORKUSUZDURLAR- GİRİŞİMCİDİRLER- ÖRGÜTLEYİCİDİRLER…

TOMRİS KATUN, efsane bir kahraman değildir. Gerçek bir kahramandır. Hayatı sinemaya aktarıldı, sanıyorum Almanya’da da bir heykeli var… Tiyatro PAS’ta Milli Mücadelenin efsaneleşmiş gerçek kadın kahramanı Kara Fatma’nın hayatını sahneye taşıdı…

TOMRİS KATUN’dan KARA FATMA’ya, KARA FATMA’dan GANİRE PAŞAYEVE kadar binlerce Türk Kadın Kahramanı…

TÜRK TARİHİNDE KADIN:

Bir ucu TOMRİS KATUN’dan KIZILDERİLİLER’e, KIZILDERİLİLER’den AMAZONLAR’a, AMAZONLAR’dan KARA FATMA’ya DAYANAN TÜRK KADIN KAHRAMANLARI…

Türk Milleti tarihini bildikçe daha da güçlenecektir…

Türkler’de DÜŞÜNCE GÜÇTÜR sözü çok önemlidir…

“DÜŞÜNEN TÜRK GÜÇLÜDÜR!”

Galeri