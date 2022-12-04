28 – 04 Aralık 2022 Haftalık Burç Astroloji: 29 Kasım Ay ve Satürn Süper, 01 Aralık Ay’a Dikkat!

29 Kasım Tr Ay ve Satürn (+4) Kova burcunda yüksek katsayıda olup Natal Marsı Kova, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Terazi, Akrep, Yay olanlara son derece olumlu etkiler verebilir. Kova burcundaki Ay verim ve güvenliğimizi arttırırken Satürn ise bize dsiplin ve çalışma azmi verebilir. Örneğin Natal Marsınız İkizler ise Tr Ay ve Satürn 7.evinizde ise (Yükselen Aslanlar) 29 Kasımda varsa evlilik ve ortaklık ilişkileriniz güçlenebilir. Yada karşınıza çalışkan ortaklar, verimli eşler çıkabilir.

29 Kasımdaki Ay ve Satürn kavuşumu Dünya genelinde son derece verimli ortaklıkları ve iş birliklerini simgelemektedir. Bir ortaklık yapacaksanız yada evlenecekseniz 29 Kasıma denk getirmenizde faydası olabilir. 29 Kasımdaki Ay Yengeç burcu Amerika’yı Satürn ise Oğlak burcu Rusya’yı sembolize etmektedir. 29 Kasımdaki olası Amerikan Rus ortaklığı son derece verimli sonuçlar verebilir. 29 Kasımdaki Ay – Satürn kavuşumundan Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden gibi isimler son derece olumlu etkiler alabilirler. 29 Kasımda ABD ile Rusya’nın verimli bir ortaklık kurabileceğine şu anki zaman diliminden (20 Kasım) bakınca inanmak imkansız ama 29 Kasım Salı günü gerçekten Dünya çapında verimli bir ortaklık veya iş birliği beklenebilir.

29 Kasımda Natal Marsı Terazi olan Türkiye – Suriye arasında da verimli bir ortaklık kurulabilir. 29 Kasımda Yengeç burcu Meral Akşener de Ay – Satürn kavuşumundan son derece olumlu etkiler alabilir. MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin Oğlak burcu olduğunu ve Satürnü sembolize ettiğini biliyoruz. 29 Kasımda belki de Yengeç burcu Meral Akşener ile Oğlak burcu Devlet Bahçeli arasında bir işbirliği yada buna benzer olumlu bir şey olabilir. 29 Kasımda Ay – Satürn kavuşumu verimli Yengeç – Oğlak işbirliklerini gündeme getirebilir.

01 Aralık Tr AY -2 Balık, İkizler, Başak, Yaylar Dikkat!

01 Aralıkta Tr Ay -2 katsayısında olup Natal Güneşi Balık, İkizler, Başak, Yay olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir. 01 Aralık -9 katsayısıyla haftanın en olumsuz günü olup bu günde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. Özellikle Tr Ay Balık burcunda olacağından zehirlenme olaylarında, aldanma ve aldatılma olaylarında, uyuşturucu olaylarında artışlar yaşanabilir.

01 Aralıkta Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’In 12.evindeki Tr AY’a (-2), gizli düşmanlarına çok dikkat etmesi gerekebilir. 01 Aralıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katsayısı düşük Natal Marsı Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olanlara 12.ev kapsamında çok dikkat etmesi gerekebilir. Örneğin Natal Marsı Akrep olan Biden gibi kişilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan olumsuz etkiler alabilir.

01 Aralıkta Tr Aydan olumsuz etki alan grubun içindeyseniz Tr Ay hangi evinizdeyse o konularda verim ve güvenliğiniz düşebilir. Dünya genelinde 01 Aralıkta uçak kazalarında ve olumsuz hava şartlarında artışlar yaşanabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 02 Aralıkta Tr Plüton +4 katsayısında olup Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz Natal Marsı Oğlak, Koç, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Balık** olanları son derece olumlu etkilemesi olasıdır. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail 02 Aralıkta Natal Marsı Balık olan İran’dan ve/veya Natal Güneşi Akrep olan Türkiye’den olumsuz etkiler alabilir. Hafta boyu ve özellikle 02 Aralıkta Tr Plüton ile yıldızı parlayan Türkiye’nin alacağı olumlu etkiler İsrail’in işine gelmeyebilir.

28 Kasım ve bilhassa 01 Aralıkta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik patlamalar, göçükler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir. 28 Kasım ve 01 Aralıkta Dünyanın bir çok bölgesi Tr Uranüsden son derece olumsuz etkiler alabilir.

28 Kasım ve 01 Aralıkta zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

01 Aralıkta olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

01 Aralıkta Ons Altın düşebilir ama haftasonu özellikle 04 Aralıkta tekrar yükselebilir. 04 Aralık Pazar olduğundan Yükseliş 05 Aralık Pazartesiye yansıyabilir.

01 Aralıkta Ons Gümüş de düşebilir ama haftasonu özellikle 04 Aralıkta tekrar yükselebilir. 04 Aralık Pazar olduğundan Yükseliş 05 Aralık Pazartesiye yansıyabilir.

Dolardaki düşüş 28 Kasım haftasında da devam edebilir. Özellikle 29 Kasım ve 01 Aralıkta Dolar TL karşısında düşebilir.

29 Kasımda Bitcoin diğer günlere göre düşebilir ama 04 Aralıkta Bitcoin tekrar yükselebilir.

01 Aralıkta Euro Dolar karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

28 Kasım Haftası boyunca Başak, Balık burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder

Yükselen Koç —————————————

(01 Aralık 12.ev Ay Dikkat, 12.ev ve 6.ev Dikkat, 1.ev ve 7.ev Süper, 29 Kasım 11.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Boğa —————————————————————————–

(01 Aralık 11.ev Ay Dikkat, 11.ev ve 5.ev Dikkat, 12.ev ve 6.ev Süper, 29 Kasım 10.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen İkizler —————————————————————————–

(01 Aralık 10.ev Ay Dikkat, 10.ev ve 4.ev Dikkat, 11.ev ve 5.ev Süper, 29 Kasım 9.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Yengeç —————————————————————————–

(01 Aralık 9.ev Ay Dikkat, 9.ev ve 3.ev Dikkat, 10.ev ve 4.ev Süper, 29 Kasım 8.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Aslan —————————————————————————–

(01 Aralık 8.ev Ay Dikkat, 8.ev ve 2.ev Dikkat, 9.ev ve 3.ev Süper, 29 Kasım 7.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Başak —————————————————————————–

(01 Aralık 7.ev Ay Dikkat, 7.ev ve 1.ev Dikkat, 8.ev ve 2.ev Süper, 29 Kasım 6.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Terazi —————————————————————————–

(01 Aralık 6.ev Ay Dikkat, 6.ev ve 12.ev Dikkat, 7.ev ve 1.ev Süper, 29 Kasım 5.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Akrep —————————————————————————–

(01 Aralık 5.ev Ay Dikkat, 5.ev ve 11.ev Dikkat, 6.ev ve 12.ev Süper, 29 Kasım 4.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Yay —————————————————————————–

(01 Aralık 4.ev Ay Dikkat, 4.ev ve 10.ev Dikkat, 5.ev ve 11.ev Süper, 29 Kasım 3.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Oğlak —————————————————————————–

(01 Aralık 3.ev Ay Dikkat, 3.ev ve 9.ev Dikkat, 4.ev ve 10.ev Süper, 29 Kasım 2.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Kova —————————————————————————–

(01 Aralık 2.ev Ay Dikkat, 2.ev ve 8.ev Dikkat, 3.ev ve 9.ev Süper, 29 Kasım 1.ev Ay, Satürn Süper)

Yükselen Balık —————————————————————————–

(01 Aralık 1.ev Ay Dikkat, 1.ev ve 7.ev Dikkat, 2.ev ve 8.ev Süper, 29 Kasım 12.ev Ay, Satürn Süper)