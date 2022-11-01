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Mücella Balyemez’den “Yine Yeniden” Suluboya Resim Sergisi…


Mücella Balyemez’den “Yine Yeniden” Suluboya Resim Sergisi…



Mücella Balyemez’in 24’ncü kişisel sergisi olan “Yine Yeniden” isimli suluboya resim sergisi CKM’de sanatseverler ile buluşuyor.

25 Kasım Cuma günü açılacak sergi 1 Aralık akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide sanatçının 65 adet çalışması yer almaktadır.

Mücella Balyemez;

İstanbul doğumlu olan sanatçının çocukluğunda başlayan resim tutkusu, eğitim ve iş hayatı boyunca devam etmiştir, Temel resim eğitimi aldıktan sonra desen ve resim teknikleri konusunda eğitimini geliştirmiştir. Sanat felsefesi olarak geçmişteki yaşanmışlıklara dokunmayı amaç edinen sanatçı sürekli yeni teknik ve tarz arayışı içerisinde olup kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır.

📆 24 Kasım 2022 Perşembe 12:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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