Uzak/Yakın Seramik Heykel Sergisi Açıldı

Seramik Sanatçısı Fatih Şimşek’in “Uzak/Yakın” isimli seramik heykel sergisi, 22 Kasım 2022 tarihinde FULART Sanat Evi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi 06 Aralık 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Sanatçının; bireysel içe dönüşe işaret ettiği, kadın ve kilitli gaz maskesi imgelerini kullandığı “Uzak/Yakın” sergisinde 17 eseri İstanbullu sanat izleyicisinden tam not aldı.

Sanatçı Fatih Şimşek “Uzak/Yakın” isimli sergisi ile ilgili düşüncelerini;

“Öncelikle eserlerimin İstanbullu sanat izleyicisiyle buluşmasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Eserlerimde kilitli gaz maskeli kadın formlarını tercih etmemin sebebi; kadınlar kimi zaman özgürlüğün, kimi zaman da erkekler dünyasının üstünde bir gücün sembolü olmasıdır. Eserlerimin ana fikri göründüğünden daha da derindir. Özgürlük, toplumsal olarak birlik olmaktan bireyselleşmeye, empati, sisteme direnme v.s. gibi birçok alt başlığı da kapsamaktadır.

“Umut varsa işkence uzar” der Nietzsche. Modern insan ise kendine has kişisel sorunlarını tüm umudunun kökenine koyarak tüketir yaşam süresini. Kendi kişisel cennetinin arayışındaki birey yarattığı cehennemde dışsal sorgulamalarının bir sonucu olarak aynadaki salt gerçeklikle yüzleşir. Hep dahasını isterken kendi işkencecisini yaratmıştır. Peki bunun ne kadarını bilerek ne kadarını bilmeyerek gerçekleştirir? Günün birinde aradığı işkenceciyi bulacağı nihai yer sadece bir ayna mıdır? Yoksa çağlar boyu atalarının yaptığı gibi lilthler, medusalar, cadılar üreterek kötülüğü kadın arketiplere yüklemek kolayına mı gelmektedir? “ sözleriyle dile getirdi.

“Uzak/Yakın” isimli sergiyi, 06 Aralık 2022 tarihine kadar FULART Sanat Evi’nde ziyaret etmek mümkün…