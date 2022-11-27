21 – 27 Kasım 2022 Haftalık Burç Astroloji: 22 Kasım Haftanın En Yoğun Günü! Marsa Dikkat!

22 Kasım Salı günü -9 Katsayısıyla haftanın En yoğun günüdür. 22 Kasımda Dünyanın muhtelif yerlerinde olumsuz hava şartları, kazaları ve zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

Hafta boyu ve özellikle 22 Kasımda Boğa burcu eviniz olumsuz etkiler alırken Terazi burcu eviniz son derece olumlu etkiler alabilir. Özellikle 22 ve 26 Kasımda Tr Mars -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Aslan, Terazi, Kova olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. 22 ve 26 Kasımda Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3.evindeki Tr Marsa çok dikkat etmesi gerekebilir. 3.ev yakın çevre ve her türlü iletişimden kaynaklı (anlaşma, sözleşme, vs) bir problemi sembolize etmektedir. Ayrıca İkizler burcundaki Mars solunum yollarıyla ilgili bir hastalığa da işaret edebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 ve 26 Kasımda yakın çevresine, ulaşım kazalarına ve sağlığına dikkat etmesi gerekebilir.

Dünya genelinde 22 ve 26 Kasımdaki Tr Marsın İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarını olumsuz etkilemesi solunum ve/veya sindirim yolu hastalıklarına, her türlü iletişim ve ulaşım kazalarına, uçak ve füze kazalarına, dolandırcılık ve sahtekarlıklara, hacker ve casusluk olaylarına işaret etmektedir.

23 Kasımda Boğa, Aslan, Akrep, Kovalar Tr Güneş ve Plütona Dikkat!

Hafta boyu ama bilhassa 23 Kasımda Tr Güneş ve Plüto +5 Katsayısında olup Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kovaları olumsuz etkilerken Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi**, Yay, Balık** olanlar ise son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin 23 Kasımda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan İsrail Tr Güneş ve Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. İsrail’in hem kendi içinde bir takım karışıklıklar çıkabilir hem de Filistin, Türkiye, İran gibi ülkelerden olumsuz yıkıcı etkiler alabilir. Özellikle İsrail’in Natal Marsı Balık olan İran ve Natal Marsı Koç olan Filistin’den 23 Kasımda yıkıcı etkiler alması olasıdır.

23 Kasımda Türkiye’nin Natal Güneşi Akrep olsa da Natal Marsı Terazi olduğundan düşmanlarına ve rakiplerine karşı galip gelebilir. Özellikle Türkiye İsrail karşısında Plütonik (yer altı kaynakları, petrol, doğalgaz, vs) bir üstünlük elde edebilir. Bu durum İsrail’in işine gelmeyebilir.

Hafta boyu ama özellikle 23 Kasımda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski Tr Güneş ve Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. 23 Kasımda Zelenski’nin üstünde Ukrayna Devletinden gelen bir baskı oluşabilir. Ayrıca Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken da 23 Kasımda Zelenski üzerinde bir baskı yaratabilir. 23 Kasımda Tr Güneş ve Plütondan ötürü Zelenski’nin hayati tehlikesi de olabilir.

Hafta boyu ama bilhassa 23 Kasımda Akrep burcu ABD Başkanı Biden’ın üstünde de Tr Güneş ve Plüton yüzünden bir takım baskılar olabilir. Özellikle Natal Marsı Balık olan Blinken’ın Biden’a bazı konularda baskı yapması söz konusu olabilir. Belki bu baskılar Biden’ın istifa etmesi yönünde kariyeri (10.ev) ile ilgili olabilir.

23 Kasımda Natal Marsı Başak olan Ukrayna Tr Güneş ve Aydan son derece olumlu etkiler alıyor. Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna’yı son derece olumlu etkileyecek ve Dünyanın gündemine taşıyacak hamlelerde bulunabilir.

Hafta boyu ama özellikle 23 Kasımda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener’in Tr Güneşden alacağı olumlu etki ile yıldızını parlatması ve ön plana çıkması olasıdır.

Hafta boyu ama bilhassa 23 Kasımda Natal Güneşi Kova Yunanistan ile Natal Güneşi Akrep Türkiye arasında Tr Güneş ve Plütondan kaynaklı bir atışma yaşanabilir. Ancak bu atışmada Türkiye’nin elinin Plütonik (yer altı kaynakları, doğalgaz, vs) olarak güçlü olduğu görülmektedir. Türkiye Yunanistan’a karşı Koç burcu NATO’nun da desteğini alabilir.

22 Kasım Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları, patlama ve yangınlar olasıdır.

22 Kasım Zayıf Fay Hatlarında şiddetli depremler olabilir.

22 Kasım Olumsuz Hava Şartları ve Kazaları çoğalabilir.

22 Kasım Ons Altın düşebilir ama 23 Kasımda yükselebilir.

23 Kasım Ons Gümüş yükselebilir.

22 Kasımda Dolar TL karşısında düşebilir.

23 Kasım Bitcoin yükselebilir.

23 Kasım Euro Dolar karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

21 Kasım Haftası boyunca Boğa burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————

(22 Kasım 2.ev Dikkat, 7.ev Süper, 3.ev Mars Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————

(22 Kasım 1.ev Dikkat, 6.ev Süper, 2.ev Mars Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————

(22 Kasım 12.ev Dikkat, 5.ev Süper, 1.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————

(22 Kasım 11.ev Dikkat, 4.ev Süper, 12.ev Mars Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————

(22 Kasım 10.ev Dikkat, 3.ev Süper, 11.ev Mars Dikkat)

Yükselen Başak —————————————

(22 Kasım 9.ev Dikkat, 2.ev Süper, 10.ev Mars Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————

(22 Kasım 8.ev Dikkat, 1.ev Süper, 9.ev Mars Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————

(22 Kasım 7.ev Dikkat, 12.ev Süper, 8.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yay —————————————

(22 Kasım 6.ev Dikkat, 11.ev Süper, 7.ev Mars Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————

(22 Kasım 5.ev Dikkat, 10.ev Süper, 6.ev Mars Dikkat)

Yükselen Kova —————————————

(22 Kasım 4.ev Dikkat, 9.ev Süper, 5.ev Mars Dikkat)

Yükselen Balık —————————————

(22 Kasım 3.ev Dikkat, 8.ev Süper, 4.ev Mars Dikkat)