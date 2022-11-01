Yenilebilir Organik Bardak

‘Sıfır atık’ felsefesiyle yola çıkılarak hayata geçirilen fikirlerden en yeni ve en ilginç olanı: Yenilebilir bardaklar! Doğa dostu ‘Cupffee’ bardakları sıcacık içeceğinizi bitirdikten sonra yiyebiliyorsunuz. Tamamen vegan ve organik bir ürün olan bu bardaklar, insan sağlığına büyük önem veriyor; yapay renklendirici, tatlandırıcı veya koruyucu madde içermiyor.

Dünya genelinde her gün milyonlarca plastik ve kâğıt bardağın çöpe gittiğini, çöplüklerde biriken tonlarca atığın hem toprağa hem de okyanuslara karışarak gezegenimizi biraz daha kirlettiğini, dünyayı paylaştığımız canlıları ölüme sürüklediğini biliyor muydunuz? Daha yeşil ve daha temiz bir dünya için plastik atıkları azaltmak zorundayız. Sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürdürmek adına çevremizin yaşanabilir olmasını mümkün kılmalıyız. Yenilebilir bardak ‘Cupffee’ de işte bu düşünceden yola çıkılarak yaratıldı.

Kurabiye kadar çıtır

Cupffee bardakları ile günün her saatinde sıcacık içeceklerinizi yudumlayabilir, ardından kurabiye kadar çıtır bardakları yiyebilirsiniz. Sıcak ve soğuk içecekler için dayanıklı olarak tasarlanan Cupffee bardaklar, 45 dakika boyunca da gevrek kalır.

Sağlıklı bir lezzet

Cupffee’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de vegan olması. Bitkisel bazlı bardaklar, lif, vitamin ve mineral içeriyor, bu nedenle sindirimi çok kolay. Aynı zamanda tamamen organik olan ürün, sadece 56/105 kcal ve vücudun ihtiyacı olan besin değerlerine sahip. Üstelik GDO ve mikroplastik içermiyor, içeriğinde yapay renklendirici, tatlandırıcı veya koruyucu madde bulunmuyor. %100 Organik Bardak

Tatlı ve dondurmalar için de uygun

Cupffee bardaklarıyla çay, kahve, latte, cappuccino, espresso, salep ve sıcak çikolata içebileceğiniz gibi bu ürünleri tatlı ve dondurma için de kullanabilirsiniz. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına mükemmel şekilde uyan Cupffee bardaklar, sürdürülebilir bir gelecek için çabalayan herkesin gönlünde taht kuracak. Doğada 14 gün içinde kendi kendine yok olabilen Cupffee, şimdilik sadece bardak olarak tasarlandı. Yakında çatal, kaşık ve pipet olarak da tüketicilerle buluşacak. https://instagram.com/cupffeeturkiye