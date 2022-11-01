“Rai Home” Showroom Pendik Kurtköy’de açıldı

Erzurumlu iş insanı Yavuz ÇOBAN Kazasker’de “Rai Mücevherat” adıyla başladığı ticaret hayatına hali hazırda bugün 3 dükkanla devam ederken ve tam da bu tarihlerde 20. yıl kutlamalarına hazırlanırken; eşi Meryem Çoban’ın hayalini gerçekleştirerek kuyumculuk sektörünün dışında farklı bir alanda hizmet vermeye başladı.

Geniş ürün yelpazesi ve seçkin çeşitleriyle “ RAİ HOME “ adıyla piyasaya hızlı bir giriş yaparak adından söz ettiren Meryem Çoban’a ait showroom 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Pendik Kurtköy’de açıldı.

Sektördeki firmaların yanı sıra yoğun bir katılımla açılışı yapılan showroomda ev aksesuarları, ev tekstil ürünleri ve gümüşler bulunmakta.

Kadınların çalışma yaşamına katılımının artmasıyla kadın girişimci sayısının son yıllarda artış gösterdiği görülmekte. Rai Home firmasının sahibi Meryem hanımda bu girişimci kadınlardan biri. Hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor son günlerde. Bizde kendisinden neler hissettiğini bizimle paylaşmasını istedik.

“ Uzun bir yol hikâyesi Rai Home. Vakit zaman bu zamanmış diyelim. 3 çocuklu bir Anne ve ev hanımıyım aslında. Hobi olarak başladığım, kendi zevkimle hazırladığım masa örtülerim, peçetelerim ve yatak takımlarımı kullandıkça beğenilmesi ve akabinde ısrarla istenmesi neticesinde bir geçiş dönemi olan instagramda takipçilerimle buluştum.

Artık bir ilham kaynağım vardı. Müşterilerim. Çok yönlü bakış açısıyla hepsinden gelen istekleri değerlendirerek geniş bir ürün yelpazesi oluşturdum kendime. Evimin bir katını atölye haline getirmiştim dikiş makinalarım, rengarenk iplerim ve çeşit çeşit kumaşlarım. Günümün çoğu Atölyem de geçiyordu. Gün geçtikçe artan siparişler ve müşteri portföyü beni bugünlere getirdi.

İnsanların hayalleri olmalı ve bu hayallerini gerçekleştirebilecek cesareti de olmalı tabii ki . O hayalini gerçekleştirirken seni anlayacak seni dinleyecek ve sana inanacak insanları etrafında görmek motivasyonu arttırıyor.

Ben hayalimi gerçekleştirdim evet! Hayali olan kadınlara örnek bir model oldum. Benimle birlikte bu mağazada çalışan, emek veren altı bayan arkadaşım daha var. İşin atölye ve tezgah kısımlarında onlarla birlikte işbölümü yaparak çalışıyoruz. Birlikte güzel bir ekip olduk. Memleketimiz Erzurum’da bir şube açmamız için istekler var. Bu bizi mutlu etmesini yanında motive ediyor demek ki başarılı olduk. Bu süreçte yanımda olan herkese aileme, çocuklarıma, arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum.

Rai Home Kurtköy Yenişehir Mahallesi, Mustafa Akyol sokak, Arven Merlin Sitesi No: 7 de hizmet veriyor. Firmanın instagram adresi: raihome_25 & raihome_luxury

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