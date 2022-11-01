Ronaldo üzerinden Galatasaray’ı başarısız gösterme çabası

Futbolla yatıp, futbolla kalkan bir ülke olarak, yaklaşık 45 gün sürecek dünya kupası arası, Süper Lig’i şimdiden özletti. Özletti özletmesine de, memlekette gündem hiç biter mi?

Takip edenler biliyordur, bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günler de bir açıklama yapmış, kulübü Manchester United’ı hedef gösterip, ‘ihanete uğradığından’ bahsetmişti.

Bu durumu tüm dünya dert etmiş ama biz spor severler olarak daha fazla dert etmiştik. Dedim ya memlekette gündem bitmez diye.

Hazır dünya kupası arası varken spor sayfaları da boş kalmasın diye manşetleri Ronaldo’ya süslettik, günü kurtardık.

Hemen şunu da yazayım, Ronaldo Galatasaray’a değil, Türk takımlarına gelmez. 38 yaşında olmasına rağmen, reklam gelirlerinden tutunda, o maaşı hiçbir Türk takımı veremez. Ronaldo Türkiye’ye anca tatil için gelir oda belki.

Durum böyleyken sosyal medyada hem Galatasaray’ı hem de Erden Timur’u zor durumda bırakmak için birçok paylaşım yapılıyor.

Ronaldo transfer edilemezse kulübü başarısız göstermek adına bu paylaşımların maksatlı olduğunu düşünüyorum.

Uzun lafın kısası Ronaldo’yu kim istemez ki? Hayal kurmakta güzel tabii ama gerçekler ortada. Oyuncunun Türkiye’ye transfer olması imkânsız.