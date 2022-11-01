Okan Buruk’a sallayanların gözü yaşlı!

Galatasaray’ın başına geçtiğinden beri, Okan Buruk’a demediklerini bırakmayanlar Başakşehir maçı sonrası ortalarda yok. Genelde yazılarımda maçtan pek bahsetmem. Fakat 7-0’lık maç sonrası da bir şeyler yazmak lazım. Galatasaray, Başakşehir karşısında kusursuz oynadı. İlk 11’de başlayan oyuncular olsun sonradan oyuna dahil olanlara kadar tamamen kusursuzdular. Hani atıp tuttuğunuz Okan Hoca var ya, işte bu kusursuz takım onun eseri. Daha önce de yazdım yine yazıyorum. Sezon henüz bitmedi ve Galatasaray’ın önünde çok yol var. Yeter ki gölge etmesinler bu takım Okan Buruk’la şampiyon olacak. Bir gerçek de şu, Galatasaray 14 haftada 8 deplasman maçı oynadı. Sonraki haftalarda fikstür avantajı da Galatasaray’da olacak. Kısacası uçan, kaçan “süper Fenerbahçe” ile çok kötü dedikleri Galatasaray arasında 2 puan var.

Sen Allah’ın bir lütfusun: İcardi

Daha önce “Neyse ki İcardi kiralık!” başlıklı bir yazım vardı. İcardi’nin sakat olduğu ve Adana Demirspor maçını kaçırdığını yazmıştım. Bugüne bakıldığında “sağlam” bir İcardi’nin neler yapabileceğini Başakşehir maçında görmüş olduk. İcardi’yi Galatasaray’a kazandıran yöneticilere ne kadar teşekkür etsek az.

İki ciğerle doğmuş: Berkan Kutlu

Son olarak oyuna ikinci yarı giren Berkan Kutlu’ya değinmek istiyorum. Geçen sezon çok eleştirilmesine rağmen, oynadığı bölgeye yeni transferler gelmesine rağmen takıma hiç küsmedi. Başakşehir maçında da enerjisi ve çalışkanlığıyla Okan Hoca’nın güvenini iyice kazandı. Bu arada bitmeyen bu enerjisiyle Berkan Kutlu’nun iki ciğerinin olduğunu düşünüyorum!.