14 – 20 Kasım 2022 Haftalık Burç Astroloji: 14 Kasım Ay Süper, 18 ve 20 Kasım Haftanın En Olumsuz!

14 Kasım Pazartesi Tr Ay ve Plüto +7 Katsayısında olup Haftanın diğer günlere göre en olumlu günü sayılır. ABD Eski Başkanı Trump bile 2024 ABD Seçimleri için Adaylığını 14 Kasımda açıklayacak. (Sonradan 15 Kasım olarak güncellenmiştir) Galiba Trump’ın da bir astroloğu var. 🙂 Trump adaylığını ne gün açıklarsa açıklasın zaten 2024 Kasım ayında Trump’In ABD Başkanı seçilme olasılığı yüksek. Ancak 11 Aralık 2024’de hem ABD hem de Rusya’Yı hem de bütün dünyayı Tr Plüton (-4) yüzünden büyük bir Kaos bekliyor olabilir.

14 Kasımda Natal Marsı Bilhassa Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanlar +7 katsayısındaki Tr Ay.dan son derece olumlu etki alacaklarından verim ve güvenliklerini arttırabilirler. 14 Kasımda Tr Aydan olumlu etki alanlar Tr Ay hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı verim ve güvenliğiniz artabilir. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Türkiye 14 Kasımda verim ve güvenliğini son derece arttırabilir. Bu durum Natal Marsı Koç ve Natal Marsı Akrep olan Biden.dan kaynaklı olabilir. Yani 14 Kasımda Türkiye NATO’dan son derece olumlu etkiler alabilir. Belki NATO Yunanistan’a karşı Türkiye’ye büyük bir destek verebilir. Yada buna benzer bir şey Türkiye lehine gelişebilir.

14 Kasımda Natal Marsı Terazi olan Suriye de Tr AY.dan yani Amerika ve NATO’dan, Biden’dan son derece olumlu etkiler alabilir. Natal Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad da ülkesi Suriye’Nin verim ve güvenliği için NATO ile iş birliği yapabilir. 14 Kasımda Natal Marsı Terazi olan Türkiye ile Suriye arasında ülke güvenliği ve verimi açısından da bir alışveriş olabilir. Belki Türkiye 14 Kasımda Suriye’nin askeri açıdan güvenliğini sağlayacak bir girişimde bulunabilir.

Tr AYdan olumlu etki alanlar 14 Kasımı çok iyi değerlendirmeliler. Evde oturup kısmetin gelmesini beklemeden kısmetlerini aramalılar. 14 Kasımda Tr Plüton da +7 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkileyebilir.

14 Kasımda Akrep burcu Türkiye ve/veya Filistin’in yıldızları Tr Plüton (+7) yüzünden parlayabilir. Ancak bu durum Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in hiç işine gelmeyebilir. 14 Kasımda Natal Güneşi Kova Marsı Yay olan Yunanistan da Tr Plütondan hem olumlu hem de olumsuz etkiler alabilir. Akrep burcu Türkiye’nin yıldızının parlaması NATO üyesi Kova burcu Yunanistan’ın da işine gelmeyebilir ancak Yunanistan’ın Natal Marsı Yay olduğundan bu durumdan Yunanistan bir çıkar da elde edebilir.

14 Kasım Natal Güneş ve Marsı Koç olan NATO’nun Tr Ay ve Plütondan aldığı olumlu etkilerle verim ve gücünün artacağı bir gün olabilir. 14 Kasım Dünya Tarihine de geçebilir. 14 Kasımda Terazi burcu evimiz ön plana çıkabilir. Örneğin Natal Marsı Koç veya Terazi olan yükselen Aslanların Terazi burcu olan 3.evleri 14 Kasımda olumlu bir şekilde ön plana çıkabilir. 3.ev her türlü olumlu iletişim, haber, ulaşım, yakın çevre ve akrabaya işaret etmektedir.

14 Kasımda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski Tr Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Tr Plüton yani NATO veya Türkiye Zelenski’nin sanki elini kolunu bağlıyabilir ama Başak burcu Ukrayna için bu durum hayırlı olabilir.

18 ve 20 Kasım haftanın en olumsuz günleridir. 18 Kasımda Tr AY Başak burcunda -2 katsayısında olup Natal Güneşi Başak, İkizler, Yay, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak olanları olumlu etkileyebilir. 18 Kasımda Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6.evindeki Tr AY yüzünden bir sağlık sorunu gündeme gelebilir yada çalışanları veya iş arkadaşlarının verim ve güvenliğiyle ilgili bir durum gündeme gelebilir.

18 ve 20 Kasımda olumsuz hava koşulları ve kazaları da olasıdır. 18 ve 20 Kasımda her türlü iletişimde dikkatli olunması gerekebilir.

18 ve 20 Kasımda Boğa ve bilhassa Kova burcu evimizin katsayıları zayıf olduğundan Boğa ve Kova burcu evlerimizden içeri girebilecek kişi ve olaylara dikkat etmek gerekebilir. Örneğin 18 Kasımda Yükselen Aslanların 10.evi Boğa 7.evi Kova olduğundan 10.evi sembolize eden iş, meslek, kariyer, otorite sahibi kişilerin (patron, anne/baba) talepkarlıkları ile 7.evi sembolize eden evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler Yükselen Aslanların canını sıkabilir.

15, 17 Kasım Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamlar, göçük ve toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları olabilir.

15, 17 Kasımda Zayıf Fay Hatlarında Şiddetli Depremler olabilir.

18, 20 Kasım Olumsuz Hava Koşulları ve Kazaları olası.

18 Kasım Ons Altında bir düşüş olabilir.

14 Kasım Ons Gümüş Haftaya yüksek başlasa da Hafta sonuna doğru düşebilir.

14 Kasım haftasında da Dolar TL karşısında düşmeye devam edebilir. Özellikle 15, 17, 18, 20 Kasımda Dolarda düşüşler devam edebilir. Ben de inanamıyorum! 🙂

20 Kasımda Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

16, 17 Kasımda Dolar Euro karşısında da düşebilir. Doların değer kaybedebileceği bir hafta olabilir!

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

14 Kasım Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————–

(14 Kasım 4.ev Ay Süper 18 Kasım 6.ev Ay Dikkat Hafta boyu 3.ev Mars Dikkat)

Yükselen Boğa ——————————————————–

(14 Kasım 3.ev Ay Süper 18 Kasım 5.ev Ay Dikkat Hafta boyu 2.ev Mars Dikkat)

Yükselen İkizler ——————————————————–

(14 Kasım 2.ev Ay Süper 18 Kasım 4.ev Ay Dikkat Hafta boyu 1.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yengeç ——————————————————–

(14 Kasım 1.ev Ay Süper 18 Kasım 3.ev Ay Dikkat Hafta boyu 12.ev Mars Dikkat)

Yükselen Aslan ——————————————————–

(14 Kasım 12.ev Ay Süper 18 Kasım 2.ev Ay Dikkat Hafta boyu 11.ev Mars Dikkat)

Yükselen Başak ——————————————————–

(14 Kasım 11.ev Ay Süper 18 Kasım 1.ev Ay Dikkat Hafta boyu 10.ev Mars Dikkat)

Yükselen Terazi ——————————————————–

(14 Kasım 10.ev Ay Süper 18 Kasım 12.ev Ay Dikkat Hafta boyu 9.ev Mars Dikkat)

Yükselen Akrep ——————————————————–

(14 Kasım 9.ev Ay Süper 18 Kasım 11.ev Ay Dikkat Hafta boyu 8.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yay ——————————————————–

(14 Kasım 8.ev Ay Süper 18 Kasım 10.ev Ay Dikkat Hafta boyu 7.ev Mars Dikkat)

Yükselen Oğlak ——————————————————–

(14 Kasım 7.ev Ay Süper 18 Kasım 9.ev Ay Dikkat Hafta boyu 6.ev Mars Dikkat)

Yükselen Kova ——————————————————–

(14 Kasım 6.ev Ay Süper 18 Kasım 8.ev Ay Dikkat Hafta boyu 5.ev Mars Dikkat)

Yükselen Balık ——————————————————–

(14 Kasım 5.ev Ay Süper 18 Kasım 7.ev Ay Dikkat Hafta boyu 4.ev Mars Dikkat)