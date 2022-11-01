Yeşil sahada Trabzonspor, halı sahada ‘dostluk’ kazandı

Trabzonspor-Ferençvaroş karşılaşması için Trabzon’a gelen Macaristan heyeti, önemli maç öncesi dostluk maçına çıktı. Yeşil sahadaki maç Trabzonspor’un üstünlüğü ile biterken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun kaptanlığını yaptığı Trabzon il protokolü ve Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis’in kaptanlığını yaptığı takımlar halı sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun kaptanlığını yaptığı Trabzon il protokolü ve Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis’in kaptanlığını yaptığı Macaristan Heyeti’nin plaketleri, Macaristan Trabzon Fahri konsolosu Umut Durbakayım tarafından verildi.

Trabzon bir dizi ziyaret için gelen Macaristan Heyeti, yapımı devam eden Ganita-Faroz Projesi’nden övgüyle bahsetti. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyet, iki günlük temasları kapsamında ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman’ın misafirliğinde 19. yüzyılda Tuna’da seyahat etmenin anlamını nasıl derinden şekillendirdiğini göstermeyi amaçlayan “Doğuya Açılmak – Öncü Bir Girişim” isimli sergiyi ziyaret ettiler.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve Macaristan Trabzon Fahri konsolosu Umut Durbakayım, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundular.

Türk-Macar Dostluk Anıtı İnşaatını İncelediler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile birlikte Ganita-Faroz sahil bandında yapımı devam eden Ganita Paroz Projesi’ni ve Türk-Macar Dostluk Anıtı’nı yerinde incelediler. İncelemeye Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Macaristan Trabzon Fahri Konsolosu Umut Durbakayım (Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili) ve Macaristan heyeti ile ilgili daire amirleri de eşlik etti.

Ganita-Faroz Projesi’ni ve içerisinde yapılan Türk-Macar Dostluk Anıtı’nı çok beğendiklerini dile getiren Büyükelçi Matis, yapımı devam eden projenin açılışına katılmak istediklerini ifade ettiler. Trabzon’da yapılan anıtın arka tarafına Zigetvar’daki dostluk anıtının krokisinin konulacak olmasını, çok anlamlı bir davranış olarak gören Matis, “Trabzon’da yürütülen çalışmalar ve iki gündür bize gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Başkan Zorluoğlu ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Macaristan Trabzon Fahri konsolosu Umut Durbakayım’a Trabzon spor forması hediye etti.

Dostluk maçı berabere bitti

İncelemelerin ardından Trabzon il protokolü ve Macaristan heyeti arasında dostluk maçı oynandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk’ten oluşan takım ile Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Konsolos Yardımcısı Imre Lajos, Enstitü Müdürü Fodor Gabor, Ankara Ticaret Müşaviri Olah Peter Kövesci, Fahri Konsolosluk Memuru Çağla Çiçek, Kültür Ateşesi Szollossy Balazs ve Özgür Saraç’tan oluşan Macaristan heyeti takımı arasında dostluk maçı oynandı. Ali Şükrü Beldüz’ün yönettiği ve heyecanlı dakikaların yaşandığı maçta kazanan dostluk oldu.

Maçın sonunda Başkan Zorluoğlu ve Büyükelçi Matis tarafından takım üyelerine plaket ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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