T3 VAKFI 2023 YILINDA 4000 ÖĞRENCİYE DESTEK VERECEK

Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle önemli projelere imza atan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yetenekli gençlere burs desteği sağlamaya devam ediyor. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 4 bin öğrenciye aylık 1600 TL’ye kadar burs desteği verilecek. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanacak. Burs programına başvurular 27 Kasım tarihinde sona erecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere sunulan burs programları bu yıl da Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilmeye devam ediyor. Yetenekli gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile 4 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlarken ayrıca TEKNOFEST’te gönüllü olarak görev alma, kamplar, geziler, özel eğitimlere katılma ve T3 Vakfı’nın çalışmalarında yer alma gibi pek çok özel fırsatlar da sunuyor.

Eğitimin Farklı Düzeylerinde Burs Desteği ve Özel Fırsatlar Sağlanıyor

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor. Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1600 TL burs desteği verilecek. Yükselen Yıldız Burs programına başvuru linki; https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2776/0/0 .

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik, takımlara mentorluk yapma ve psikososyal gelişimlerini takip etme imkânı sunularak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeﬂenen Eğitmen-Mentor Burs Programına lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabiliyor. Burs programı dahilinde 1000 kişiye 10 ay boyunca 1600 TL burs desteği sağlanacak programın başvuru linki; https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2877/0/0 .

Türkiye genelinde ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programı ile de 2900 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1000 TL burs desteği sağlanacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve Millî Teknoloji Hamlesi bilinci ile daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi amaçlanan programın içeriğinde akran eğitimleri, illerdeki ağların güçlendirilmesine yönelik vakıf tanıtım buluşmaları, T3 Vakfı’nın tüm illerdeki sorumluları ile birebirde çalışma fırsatı yer alıyor. Eğitim Desteği Burs Programı için oluşturulan başvuru linki https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2777/0/0 üzerinden hemen kaydınızı yaptırın.

Burs Programına Başvurular 27 Kasım’da Sona Erecek

Başvuruların 27 Kasım’a kadar devam edeceği burs programı için katılımcılar oluşturulan linkler üzerinden ilgili burs programı sayfalarından detayları inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabilecek. Burs programından kabul alan öğrenciler, teknolojinin farklı alanlarında Türkiye’nin geleceğine imzasını atacak başarılı çalışmalara ortak olacak.

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