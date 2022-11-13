07 – 13 Kasım 2022 Haftalık Burç Astroloji: 08 Kasım (Ay Tutulması) Haftanın En Olumsuz Günü!

08 Kasım -11 Katsayısıyla Haftanın EN yoğun ve olumsuz günüdür. Bu günde Tr Mars ve Jüpiter -2 katsayısında olup Bilhassa Başak ve Balık burçlarını diğer burçlara göre olumsuz etkileyebilir. Başak burcu Suriye Başkanı Esad, Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi isimlerin Tr Jüpiter ve Marsa son derece dikkat etmeleri gerekebilir. Mars şiddet ve hiddeti, Jüpiter ise fanatik terör saldırılarını sembolize etmektedir.

08 Kasımda Ay Tutulması da olacaktır. Tr Ay -1 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarını olumsuz Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanları ise olumlu etkileyebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 08, 09, 10 Kasımda -2 katsayısındaki Tr Marsdan Natal Güneş ve Marsı İkizler, Koç, Boğa, Yengeç, Başak**, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Balık** olanlar olumsuz etki alırken Natal Marsı Aslan, Kova olanlar çeşitli fırsatlar elde edebilirler. 07 ve 08 Kasımda Tr Jüpiterden Natal Güneş ve Marsı Balık, Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak olanlar olumsuz etki alırken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

08 Kasımda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna başkanı Zelenski Tr Jüpiter ve Marsdan (NATO) önemli bir fırsat elde edebilir. 08 Kasımda Zelenski eline geçen Jüpiteryan (Yargısal) ve Marsiyen (Askeri) fırsatları Terazi burcu Putin’e karşı kullanabilir. Rusya Başkanı Putin’in 08 Kasımda Tr Jüpiter ve Marsa çok dikkat etmesi gerekebilir.

07, 08 Kasımda Natal Güneşi Koç Marsı Balık İran’In içinde Jüpiteryan (fanatik, dini) saldırılar olabilir. 08, 09, 10 Kasımda Başak burcu Ukrayna’Nın -2 katsayısındaki Tr Marsdan son derece yıkıcı etkiler alması olasıdır. Ukrayna’nın olası alacağı bu yıkıcı etkiye Natal Marsı Aslan olan Zelenski, İsrail, Çin yada Natal Marsı Kova olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong olabilir.

08, 09, 10 Kasımda Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Marsı sembolize eden NATO’dan Koç burcu ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan olumsuz etkiler alması olasıdır. Zaten bu olumsuz etki 30 Ekimden itibaren aktive olan bir etkidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 08, 09, 10 Kasımda hayati tehlikesi devam etmektedir.

08, 09, 10 Kasımda Natal Güneşi Balık Marsı Koç olan Yunanistan Başkanı Miçotakis de Tr Jüpiter ve Marsdan olumsuz etkiler almaktadır. Miçotakis’in Natal Marsı Koç olduğundan 08, 09, 10 Kasımda Miçotakis çeşitli yollardan (sosyal ve siyasi) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırılarda bulunabilir. 08, 09, 10 Kasımda Miçotakis – Erdoğan çatışması yaşanabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 12, 13 Kasımda Tr Plüton +6 katsayısında olup Akrep burçlarının keyfini yerine getirecektir. Herşeye rağmen Akrep burcu Türkiye’nin de Plütonik (yer altı ve üstü kaynaklar, petrol, doğalgaz, vs) konularda keyfi yerine gelebilir. 12 ve 13 Kasımda Akrep burcu Türkiye’nin yıldızı iyice parlayabilir. Türkiye’nin Plütonik (petrol, doğalgaz, vs) konularda olumlu etkiler alması Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in işine gelmeyebilir. Hafta boyu ve bilhassa 12, 13 Kasımda Boğa burcu İsrail Tr Plütondan olumsuz etkiler alabilir. 12, 13 Kasımda İsrail – Filistin, İsrail – Türkiye yada İsrail – İran çatışması yaşanabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 12, 13 Kasımda Natal Güneşi ve Marsı Terazi olan Suriye’de Plütonik bir değişim, dönüşüm ve Reform söz konusu olabilir. Ancak Başak burcu Suriye Başkanı Esad’ın 08 Kasımda Tr Marsdan son derece olumsuz etkiler alması olasıdır.

08 ve 10 Kasım Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, göçük ve toprak kaymaları, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir. 08 Kasımda olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır. 08 Kasımda yola çıkacakların dikkatli olmalarında fayda var.

08 ve 10 Kasımda zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

08 Kasımda Olumsuz Hava Şartları ve Kazaları olabilir.

08 Kasım ve bilhassa 11 Kasımda Ons Altın düşebilir.

09 Kasım ve bilhassa 13 Kasımda Ons Gümüş Yükselebilir. 13 Kasım Pazar olduğundan Ons Gümüşdeki yükseliş 14 Kasıma yansıyabilir.

11, 12 Kasımda Dolar Düşebilir. Dikkat!

07, 08 Kasımda Bitcoin Düşebilir ama 13 Kasımda Bitcoin Yükselebilir.

07 Kasımda Euro Dolar karşısında düşebilir ama 11 Kasımda Euro Tekrar çıkabilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

07 Kasım Haftası boyuncaKova, Aslan burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————–

(08 Kasım 3.ev Mars, 12.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 10.ev Plüto Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————–

(08 Kasım 2.ev Mars, 11.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 9.ev Plüto Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————–

(08 Kasım 1.ev Mars, 10.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 8.ev Plüto Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————–

(08 Kasım 12.ev Mars, 9.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 7.ev Plüto Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————–

(08 Kasım 11.ev Mars, 8.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 6.ev Plüto Süper)

Yükselen Başak ——————————————————–

(08 Kasım 10.ev Mars, 7.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 5.ev Plüto Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————–

(08 Kasım 9.ev Mars, 6.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 4.ev Plüto Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————–

(08 Kasım 8.ev Mars, 5.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 3.ev Plüto Süper)

Yükselen Yay ——————————————————–

(08 Kasım 7.ev Mars, 4.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 2.ev Plüto Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————–

(08 Kasım 6.ev Mars, 3.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 1.ev Plüto Süper)

Yükselen Kova ——————————————————–

(08 Kasım 5.ev Mars, 2.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 12.ev Plüto Süper)

Yükselen Balık ——————————————————–

(08 Kasım 4.ev Mars, 1.ev Jüpiter Dikkat, 12, 13 Kasım 11.ev Plüto Süper)