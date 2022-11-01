İstanbul Medya, İstanbul’da ve Türkiye’de Hızla Büyümeye Devam ediyor

İstanbul Medya, İstanbul’da ve Türkiye’de Hızla Büyümeye Devam ediyor.

Kurucusu ve başkanı Ali Rıza Yıldız İstanbul Medya’nın hızla büyümeye devam ettiğini açıkladı. Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Şişli, Ümraniye ve Kadıköy derneklerinin ardından; Sarıyer, Çekmeköy ve Bakırköy’de bulunan mevcut medya derneklerinin de İstanbul Medya çatısı altında toplanacağının sinyalini verdi.

Üyelerinin Ulusal ve Yerel gazeteler , dergi, radyo, internet yayıncılığı gibi basın yayın alanında geniş bir yelpazeden olduğunu söyleyen Ali Rıza Yıldız örgütlü hareket etmenin gücüyle mesleki kaliteyi en üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini ifade etti.



Ali Rıza Yıldız, önümüzde ki süreçte İstanbul genelinde ve Türkiye’de 17 ilde daha faaliyet gösteren mevcut medya derneklerinin de İstanbul Medya’nın çatısı altında toplanarak federasyonlaşmaya gidileceğinin müjdesini verdi…

Amaçlarının gazetecileri tek bir çatı altında toplamak olduğunu açıklayan Ali Rıza Yıldız; hedeflerinin doğru ve tarafsız habercilik anlayışını destekleyerek, gazetecilerin de haklarını güvence altına almak olduğunun altını çizdi.