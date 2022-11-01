“2023 Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü” Katılım Şartları Açıklandı

Cide Belediyesi tarafından ilki 2021’de düzenlenen “2023 Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü”ne katılım şartları açıklandı. Rıfat Ilgaz’ın adını yaşatmak, Türk edebiyatına yeni şiir ve adlar kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvuru, 1 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Aday olarak katılacak yapıtlarda çağdaş bir dünya görüşü, şiir sanatının gerektirdiği estetik ve dil bilinci temel ölçüt olacağı vurgulandı. Seçici kurul; Haydar Ergülen, Tuğrul Keskin, Çiğdem Sezer, Kaan Tanyeri ve İbrahim Tığ’dan oluşuyor.

“2023 Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü”ne katılım koşulları şöyle:

* 1 Ocak 2022 – 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir.

* Ödüle “toplu şiirler” ya da “seçme şiirler” katılamaz.

* Ödül bir yapıta verilir ancak seçici kurul, gerekirse, ödülü birden fazla kitap arasında paylaştırabilir. Birinciliğe uygun yapıt bulunamazsa jüri tarafından yine 2022 yılı içinde yayımlanmış bir kitap ödüllendirilebilir. Ayrıca jürinin kararı doğrultusunda “Jüri Özel Ödülü” de verilebilir.

* Yarışma sonuçları 15 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreni, 28. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Temmuz 2023’te, Rıfat Ilgaz’ın memleketi Cide’de yapılacaktır.

* Yarışmada birinci olana 5000 TL ödül ve bir plaket verilecektir.

* Ödüle katılacak kitaplar 7 adet olarak katılımcının kısa öz geçmiş, adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir dilekçe ile en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar (Ömer Yılmaz, Cide Belediyesi Basın – Yayın Servisi, Cide / KASTAMONU Tel: 0 505 595 1544) adresine elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Posta ve kargo gecikmelerinin sorumluluğu katılımcıya aittir.

* Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.

“2023 Rıfat Ilgaz Şiir Ödülü” ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Cide Belediyesi’nin web sitesinden ulaşabilir.