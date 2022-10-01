Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı

Kadıköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99.Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında; İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99.Yıl Dönümü Çelenk Sunma Töreni; Saygı Duruşunun ardından İstiklâl Marşının okunmasıyla devam etti ve Atatürk Anıtına çelenklerin sunumunun ardından sona erdi.
Törene; Kadıköy Kaymakamı Muhittin PAMUK, 27. Dönem İstanbul Milletvekili İbrahim Özden KABOĞLU, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı İkmal Albay Mert KEFLİ, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara ODABAŞI, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık ASLAN, İlçe İdare Amirleri, Siyasi Partilerin İlçe temsilcileri, STK İlçe temsilcileri, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.
Törende; 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Şef Bando Albay Kemal TUFAN yönetiminde coşkulu bir konser verdi.
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