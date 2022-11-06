31 – 06 Kasım 2022 Haftalık Burç Astroloji: 05 Kasım 2022 Yılının En Olumsuz Günü! Neptünün Karanlık

Sayılı Günler Çabuk Gelir! 31 Ekim Haftasının ve 2022 Yılının En Olumsuz Günü -15 Katsayısıyla 05 Kasım 2022’dir. Hafta boyu ve özellikle 05 Kasımda Tr Neptün katsayısını şimdiye kadar ki en düşük seviyeye yani -3 seviyesine indirecektir. 05 Kasımda Tr Jüpiter de -2 seviyesinde olup hem Jüpiter hem de Neptün Transitleri Natal Güneş ve Marsı Balık, Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir.

05 Kasımda suikasteler, zehirlenmeler, psikolojisi bozuk kişilerin yapacağı saldırılar, uyuşturucu vakaları, sisli ve kimin yaptığı belli olmayan kazalar ve ölümler, şirket iflasları olabilir, yeni ölümcül bulaşıcı hastalıklar da etrafa yayılabilir. 05 Kasımda olumsuz hava şartları ve kazaları da olabilir. 05 Kasımda yola çıkacakların çok dikkatli olmaları ve her türlü önlemi almaları tavsiye olunur. Hafta boyu ama bilhassa 05 Kasımda petrol fiyatlarında bir düşme olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 05 Kasımda petrol fiyatlarında düşüşler yaşanabilir. 05 Kasımda Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Putin’in Natal Marsı Kova olan Zelenski’ye, Natal Marsı Akrep olan Biden’a, Natal Marsı Aslan olan İsrail’e Tr Jüpiter ve Neptün bazında dikkat etmesi gerekebilir. 05 Kasımda Putin’in Natal Marsı Balık olan ve Neptünü sembolize eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a da Neptünyen (kimin yaptığı belli olmayan sisli olaylar) olaylar hakkında da dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 05 Kasımda Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ABD Başkanı Biden’a ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Jüpiteryan (Hukuk ve yasalarla ilgili) ve Neptünyen (Devletle ilgili) konularda dikkat etmesi gerekebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Neptün ve Jüpiter yüzünden katsayıları düşeceğinden hayati riski de olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 05 Kasımda Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener’in Merküryen bir fırsat elde etmesi olasıdır. 05 Kasımda belki de Meral Akşener’in başına Devlet Kuşu konabilir. 05 Kasımda Tr Merkür -2 katsayısında olup Natal Güneşi Akrep, Boğa, Aslan, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir. Merkür düşük katsayıda olacağından 05 Kasımda casusluk ve hacker olayları, dolandırıcılık ve sahtekarlıklar artabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 05 Kasımda Natal Marsı Balık olan İran’ın içinde sisli ve puslu olaylar olabilir. Örneğin 05 Kasımda Yay burcu İbrahim Reisi’nin Tr Ay yüzünden bir tehlike atlatması olasıdır. Bu durum başka ülkeleri de olumsuz etkileyebilir. 05 Kasımda Tr Ay -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler**, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay**, Oğlak, Kova, Balık olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Akrep olanlara çeşitli fırsatlar verebilir. 05 Kasımda Yengeç burcu ABD İran’ın ve İbrahim Reisi’nin güvenliğini tehdit edebilir.

05 Kasımda Yay burcu Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Tr Aydan olumsuz etkiler alması Yengeç burcundan kişilere dikkat etmesi gerekebilir. 05 Kasımda İkizler burcu eski ABD Başkanı Trump’ın da Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden’a dikkat etmesi gerekebilir. 05 Kasımda Yay burcu Fransa Başkanı Macron’un da Tr Ay yüzünden güvenliği ve verimi düşebilir. 05 Kasımda Natal Güneşi İkizler Marsı Yengeç Çin Başkanı Şi Cinping’in de Tr Aydan (Amerika) alacağı olumsuz etki ile güvenliği ve verimi düşebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 05 Kasımda Dünya genelinde Tr Jüpiter, Neptün ve Mars yüzünden ayaklanma, protestolar ve suikastler artabilir. Tr Mars 31 Ekim, 01, 03, 05 Kasımda -2 katsayısında olacağından Natal Güneş ve Marsı İkizler, Koç, Boğa, Yengeç, Başak**, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Balık** olanlar olumsuz etkiler alırken Natal Marsı Aslan, Kova olanlar bir fırsat elde edebilirler. 05 Kasımda çift yıldızlı Başak ve Balık burçları Tr Marsdan -2 katsayısında olumsuz etki alacaklarından Natal Güneş ve/veya Marsı Koç olanlara, Natal Marsı Aslan, Kova olanlara çok dikkat etmeliler. Örneğin Natal Güneşi Başak Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad Tr Marsdan olumsuz etkiler alması ve saldırılara açık hale gelmesi olasıdır. Aynı şekilde Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Tr Marsdan özellikle Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan olumsuz etkiler alması olasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta boyu ve özellikle 05 Kasımda Blinken’a ve onun adamlarına dikkat etmesi gerekebilir.

01 Kasım Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir.

01 Kasımda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

05 Kasım olumsuz hava koşulları ve kazalarına dikkat.

04 Kasımda Ons Altın diğer günlere son derece düşebilir.

31 Ekim ve 01 Kasımda Ons Gümüş düşük olsa da 03 Kasımda Ons Gümüş yükselebilir.

03 Kasımda Dolar yükselebilir. Ama 04 ve 05 Kasımda Dolar düşebilir.

02 ve 03 Kasımda Dolar Euro karşısında yükselebilir.

31 Ekim ve 01 Kasımda Bitcoin son derece düşebilir. Dikkat!

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

31 Ekim Haftası boyunca Balık burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Akrep burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————–

(05 Kasım 8.ev Merkür, 1.ev AY, 3.ev Mars, 12.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Boğa ——————————————————–

(05 Kasım 7.ev Merkür, 12.ev AY, 2.ev Mars, 11.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen İkizler ——————————————————–

(05 Kasım 6.ev Merkür, 11.ev AY, 1.ev Mars, 10.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Yengeç ——————————————————–

(05 Kasım 5.ev Merkür, 10.ev AY, 12.ev Mars, 9.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Aslan ——————————————————–

(05 Kasım 4.ev Merkür, 9.ev AY, 11.ev Mars, 8.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Başak ——————————————————–

(05 Kasım 3.ev Merkür, 8.ev AY, 10.ev Mars, 7.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Terazi ——————————————————–

(05 Kasım 2.ev Merkür, 7.ev AY, 9.ev Mars, 6.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Akrep ——————————————————–

(05 Kasım 1.ev Merkür, 6.ev AY, 8.ev Mars, 5.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Yay ——————————————————–

(05 Kasım 12.ev Merkür, 5.ev AY, 7.ev Mars, 4.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Oğlak ——————————————————–

(05 Kasım 11.ev Merkür, 4.ev AY, 6.ev Mars, 3.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Kova ——————————————————–

(05 Kasım 10.ev Merkür, 3.ev AY, 5.ev Mars, 2.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)

Yükselen Balık ——————————————————–

(05 Kasım 9.ev Merkür, 2.ev AY, 4.ev Mars, 1.ev Jüpiter, Neptün Dikkat)