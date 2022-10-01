Başıboş Sokak Köpekleri Sorunu Balıkesir’de Çözüme Kavuşmuş Tebrikler Yücel Başkan

Son zamanlarda insanlara saldırmaları sebebiyle ülke gündemini her gün meşgul eden başıboş sokak köpekleri konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kalıcı çözüm adımları atarak bu önemli problemi kökünden halletmiş şehirlerden birisi durumunda.

Türkiye ve Avrupa’ya örnek olacak nitelikte hizmet veren İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde, yaralanan veya hastalanan köpekler tedavi edilerek sağlığına kavuşturulurken bir çoğu da sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuluyor.

BAŞKAN YILMAZ, “TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BARINAKLARINDAN”

İvrindi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 20 bin 500 metrekare alanı ile Türkiye çapında en büyük ve en donanımlı merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, barınakta can dostlarımızın; bakımı, beslenmesi, tedavisi gibi konularda detaylı bilgiler verdi.

Başkan Yılmaz, “Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından birisi olan tesisimizde; ameliyathane, röntgen çekim alanı, laboratuvar gibi bölümlerimiz sayesinde tüm can dostlarımızın hastalıklarını tespit ederek tedavi olmalarını sağlıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllü hayvansever vatandaşlarımız ile iletişim halinde sokaklara barınma ve beslenme desteği sağlıyoruz” dedi.

HEM TEDAVİ EDİLİYOR, HEMDE KISIRLAŞTIRILIYOR

Balıkesir’in 20 ilçesinde hastalanan ve yaralanan hayvanlar; İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tedavi edilerek sağlığına kavuşturuluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren iki barınak ve rehabilitasyon merkezinde, can dostu olan köpeklerin tam teşekküllü modern bir hastane konforunda bakım ve tedavileri yapılıyor.

ENGELLİ KÖPEKLER İÇİN ÖZEL KONAKLAMA ALANI

Çeşitli sebeplerle sakatlanmış, yürüyemeyen, gözleri görmeyen köpekler için özel olarak tasarlanarak yapılan ve her köpek için ayrı kulübeden oluşan engelliler alanı da düşünüldü.

BİR ÇOĞUDA SAHİPLENDİRİLİYOR

Ayrıca 7/24 hizmet için hazır halde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na iletilen ihbarlara da hassasiyetle hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.

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Başkan Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı Balıkesir’de karşılık bulmuş

Kısa adı (İstanbul Medya) olan İstanbul Radyo Televizyon Gazete ve İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız ve dernek üyesi gazetecilerle beraber geldikleri Balıkesir gezisinde sokak hayvanlarının barındırıldığı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdikten sonra yaptığı değerlendirmede; “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki talimatını tam teşekküllü şekilde yerine getiren tek belediye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduğuna şahit olduk.

Sokak hayvanlarına ev sahipliği yapan çoğu il ve ilçe belediyelerine ait barınaklar sağlıksız koşullarıyla zaman zaman hayvanseverler tarafından eleştiriler almaktayken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, konforlu konseptiyle hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı. İçerisinde sosyal alanlarında bulunduğu tam donanımlı ve teknolojik ekipmanlı tesis sokak hayvanlarına sıcak, temiz ve eğlenceli bir hayat sunuyor.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun yayınlanmasından sonra sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için birçok belediye, rehabilitasyon merkezleri açma çalışmalarına başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmış olan “Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi” bu konuda tam teşekküllü bir tesis olarak kabul edilmektedir.

Bu anlamda “rehabilitasyon merkezi” ve kontenjanı bakıma muhtaç ve sakat hayvanlarla kısıtlı. Bu merkeze sokaklarda bulunan hasta ve yardıma muhtaç kedi ve köpekler getirilip tedavi ediliyor. Ayrıca kısırlaştırma, kuduz, parazit, ishal, gençlik gibi tüm aşıları ücretsiz olarak yapılan bu tesiste sokak hayvanlarına, evlerdeki hayvanlar kadar temiz ve sağlıklı şartlarda yaşam sunmak amaçlanıyor. Yürürlükte olan yasaya göre bu amaç ile tedavileri tamamen bitmiş olan hayvanlar alındıkları ortama tekrar geri bırakılıyor. Hastalığı sürekliliğini koruyan hayvanlar ise bu merkezlerde yaşamlarına devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı Dinlenme alanı ve havasıyla büyülüyor

Tesiste çalışan yetkili veteriner hekimin verdiği bilgiye göre, “İleri teknoloji tedavi cihazlarının bu merkezde var olduğu belirterek, “Hayvanların tüm data bilgilerini toplayan bir cihazımız var. Bu sayede kalp atışlarından, tansiyonuna birçok bilgilerini sadece ölçmekle kalmayıp kaydediyoruz. Kaydettiğimiz verilerle tedavisi sürecindeki değişimi sıkı takip edebiliyoruz” dedi.

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