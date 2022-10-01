Kadıköy İskele Meydanı’nda Yakılan Cumhuriyet Meşalesi 29 Ekim’e Kadar Yanmaya Devam Edecek

Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı öğrencilerle birlikte yaktı.

Meşale yakma törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kadıköy’de öğrenim gören öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Daha çok öğrenciyle burada bu meşaleyi yakmak isterdik, ama biliyorum ki Kadıköy’ün bütün okullarında okuyan gençlerimizin yüreği burada.” dedi. Meşalenin karanlıktan aydınlığa giden yolu aydınlattığının altını çizen Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadıköy’ün bütün okullarında okuyan gençlerin yüreği burada”

“Meşaleyi yakmak gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı, emanet ettiği Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın bir işaretidir. Bizim buradaki amacımız Cumhuriyetin değerlerine sahip çıktığımızı göstermek ve karanlıktan aydınlığa giden bu yoldaki işareti tüm kamuoyuyla paylaşmak. Daha önceki yıllarda okullardan gençlerin katılımının yüksek olduğu törenler yapıyorduk. Ne yazık ki özellikle geçen sene hiç kimse gelmedi. Gönül isterdi ki Kadıköy’deki bütün okullardan gelen gençlerle bu meşaleyi hep beraber yakalım. Bugün üç okul burada ben eminim ki Kadıköy’deki bütün okullarda okuyan gençlerin yüreği burada çünkü biz onlar için çalışıyoruz. Çünkü onların geleceği için bu meşaleyi yakıyoruz. Çünkü onların geleceğini güvence altına alabilmek için çalışmalar yapıyoruz.”

“Cumhuriyet Kadıköy’de farklı kutlanır”

“Herkes biliyor ki Cumhuriyet Kadıköy’de farklı kutlanır. Herkesin gözü 29 Ekimde Kadıköy’dedir. Bu şunu gösteriyor: Türkiye deki Cumhuriyet değerlerine en fazla sahip çıkılan yer Kadıköy’dür. Biz Kadıköylüler bu değerleri bütün Türkiye’ye de hakim olması için çaba sarf eden, mücadele eden, her konuda direnen bir anlayıştan ve kültürden geliyoruz. Biz Kuvayı Milliye’den geliyoruz. Biz emperyalistlere karşı savaşan Kuvayı Milliye’nin çocuklarıyız torunlarıyız. Biz hemen karşımızda 68’de emperyalistilere karşı çıkan devrimci gençlerin bıraktıkları mirasa sahip çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize çizdiği yolda yürüyen Kadıköylüleriz. Onun için bayramlar da Kadıköy’de farklı kutlanır. Onun için bayramın merkezi Kadıköy’dür. Onun için Cumhuriyetin değerlerine en fazla sahip çıkan ilçe burasıdır. Şimdi meşalemizi yakarak karanlıktan aydınlığa giden bir sembolü canlandıracağız. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmasının ardından Odabaşı, meşaleyi öğrencilerle birlikte yaktı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu’nun marşları ile renk kattığı törende cumhuriyet sevdalıları marşlara bayraklarıyla eşlik etti. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu ile hafta boyunca Kadıköy’ün sokaklarında olacak.

BAĞDAT CADDESİ’NDE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını 29 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde yapılacak yürüyüş oluşturuyor. Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak yürüyüş Caddebostan İskele sokakta son bulacak.

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